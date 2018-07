"Linksradikale sind für mich genau so schlimm wie Rechtsradikale", sagte Houssam Remmo über ge­walt­tä­tige Antifa-Aktivisten. (Lino Mirgeler/dpa)

Er war Mitglied des SPD-Unterbezirksvorstandes Bremen-Nord, sein Ortsverein Vegesack hatte ihn als Kandidat für die Bürgerschaftswahl 2019 nominiert – nun ist Houssam Remmo überraschend bei den Sozialdemokraten ausgetreten. Anlass des Zerwürfnisses waren offenbar Meinungsverschiedenheiten über die Haltung der Partei zu einer Demonstration gegen Rechts Mitte Juni in Farge. Dabei hatten militante Antifa-Aktivisten ein dort anwesendes früheres AfD-Mitglied geschlagen. „Solche Gewaltaktionen kann ich nicht tolerieren, Linksradikale sind für mich genau so schlimm wie Rechtsradikale“, sagte Remmo dem WESER-KURIER. Die SPD-Unterbezirksvorsitzende Heike Sprehe habe zur Teilnahme an der Farger Demonstration aufgerufen. Remmo ließ offen, ob er sich künftig in einer anderen Partei engagieren wird. Heike Sprehe bedauerte den Austritt ihres Vorstandskollegen. Die Behauptung, sie habe die Farger Demo unterstützt, sei falsch. „Ich habe unsere Mitglieder nur auf die Veranstaltung hingewiesen“, sagte Sprehe.