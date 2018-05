Parteichefin Andrea Nahles bei der Diskussion mit den SPD-Abgeordneten. (Jonas Kako)

Mehr bezahlbarer Wohnraum für Bremen: Dieses Ziel will die SPD-Bürgerschaftsfraktion in den verbleibenden zwölf Monaten der Wahlperiode in den Mittelpunkt ihrer parlamentarischen Arbeit stellen. Während einer Klausurtagung auf Schloss Etelsen (Kreis Verden) beschlossen die Sozialdemokraten mehrere inhaltliche Initiativen, für die sie auf die Unterstützung ihres grünen Koalitionspartners hoffen. „Der Wohnungsbau ist die soziale Frage unserer Zeit“, sagte Fraktionschef Björn Tschöpe.

So wollen die Sozialdemokraten, dass die Stadt Baugrundstücke aus öffentlichem Besitz künftig vermehrt per Erbbaurecht an bauwillige Familien übergibt. Auf solchen Flächen dürften die Erbbauberechtigten Wohngebäude errichten und müssten dafür einen jährlichen Erbbauzins zahlen. Weil dadurch der Grundstückskaufpreis als großer Kostenblock für Bauherren entfällt, erwarten sich die Sozialdemokraten eine Belebung der privaten Bautätigkeit. Außerdem schlagen sie eine flexiblere Handhabung der Sozialwohnungsquote vor.

Derzeit ist es in Bremen so, dass Investoren bei Bauprojekten 25 Prozent des entstehenden Wohnraums für Leute mit kleinem Geldbeutel reservieren müssen, wenn die Grundstücke von der Stadt gekauft wurden. Um eine stärkere soziale Durchmischung des Stadtgebietes zu erreichen, soll diese Quote in bessergestellten Stadtteilen künftig höher, in ärmeren niedriger ausfallen.

Unterstützung beim Kita-Ausbau

Die Sozialdemokraten haben sich auf ihrer Klausur auch dafür ausgesprochen, Grundschulpädagogen besser zu bezahlen – auch um im bundesweiten Wettbewerb um Lehrkräfte attraktiv zu bleiben. Ziel müsse es sein, Grundschullehrer in die Besoldungsgruppe A 13 aufrücken zu lassen, ihnen also so viel zu zahlen wie etwa Gymnasiallehrern. Auch sozialpolitisch will die SPD in der Bürgerschaft Akzente setzen. Die Fraktion forderte den Senat auf, sich „auf Bundesebene für ein faires und der Realität angemessenes Existenzminimum einzusetzen“.

Gast der Klausurtagung war am Donnerstagnachmittag auch die SPD-Bundesvorsitzende Andrea Nahles. Nach Angaben von Teilnehmern stellte sie für Bremen die Unterstützung des Bundes beim Ausbau von Kindertagesstätten und der Ankurbelung des Wohnungsbaus in Aussicht. Außerdem ging es um den Erneuerungsprozess, der der krisengeschüttelten Traditionspartei langfristig wieder zu Wahlerfolgen verhelfen soll. Andrea Nahles forderte, es müsse wieder deutlicher werden, dass die SPD für Menschen da ist, die sich wie etwa Paketboten oder Lkw-Fahrer ihr weniges Geld hart erarbeiten müssen.