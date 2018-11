Olaf Köller bietet an seinem Verkaufsstand Eis aus Ziegen-, Stuten- und Schafsmilch an. (Kuhaupt)

„Pferdeeis“ steht auf dem dunklen Schild vor dem kleinen Eiswagen, der an diesem Wochenende in einer Ecke der Fisch-und-Feines-Messe parkt. Zwei Besucherinnen probieren es – Geschmacksrichtung Himbeer-Kumys. Kumys? Ja! Das ist ein alkoholhaltiges Getränk aus vergorener Stutenmilch, das besonders in Asien verbreitet ist.

„Super“, sagt die eine Besucherin, nachdem sie einen kleinen Löffel probiert hat. „Wie ein Sorbet“, schwärmt die andere Besucherin, Kitty Engels. Eine Eistüte kaufen sie trotzdem nicht. Das darin enthaltene Verdickungsmittel aus Guarkernmehl stört Engels. Der Bioeisproduzent Olaf Köller bleibt gelassen. Entspannt steht er einmal vor, einmal hinter der Theke und erzählt von seinem in Deutschland angeblich einzigartigen Eis.

Zum ersten Mal habe sie so etwas probiert, sagte vor Messebeginn auch die Leiterin von Fisch und Feines, Andrea Rohde. Das Eis des Ein-Mann-Unternehmens Köller Organic Manufactory zählt sie zu den besonderen Neuheiten in der ÖVB-Arena. Es passt auch gut ins diesjährige Konzept der Messeorganisation, die sich auf Slow Food spezialisiert hat: Köller produziert Speiseeis frei von künstlichen Aromen sowie Konservierungsstoffen. Außerdem produziert er regional in der Brandenburger Kleinstadt Templin.

Das Bundesland klingt durch, wenn der 44-Jährige spricht: Das „G“ im Anlaut wird mal zu einem „J“, wenn etwa eine Zutat „jesiebt“ wird. In seiner Geburtsstadt hat er neben seiner Produktionsstätte auch einen Eisladen, der aber in diesem Jahr geschlossen blieb. Die Kundschaft sei zu klein. „Templin ist zu dünn besiedelt“, erläutert er. Einige Hotels und Märkte beliefert er in der Region. Langfristig will er jedoch nach Potsdam oder Berlin ziehen, wo er bereits viele Abnehmer für seine jährlichen 15 bis 20 Kubikmeter Eis hat.

Obwohl er schon seit 2000 mit seinem Eiswagen unterwegs sei, komme er das erste Mal nach Bremen oder Norddeutschland. „Das ist schon weit weg“, erklärt er. Auf der Bremer Delikatessenmesse wolle er nun überregional für seine besonderen Eissorten werben. An seiner kleinen Theke bietet er am Freitag jedoch nur einen Bruchteil seiner Produkte an. „2006 hatte ich 66 Eissorten“, sagt Köller stolz. Viele stellt er aus Kuhmilch oder Wasser her, einige auch aus Schafs-, Ziegen oder Stutenmilch.

"Das ist mal was anderes"

Die Schafs- und Ziegenmilch von Höfen in Brandenburg. Mit der Milch habe er auch angefangen, Speiseeis zuzubereiten. Vor acht Jahren bot ihm dann ein Stutenhof in der Nähe von Heidelberg Pferdemilch für eine neue Eiskreation an. Seitdem beliefere ihn der Hof mit seinen 100 Stuten, sagt Köller. Auf dem Bildschirm an seinem Eiswagen zeigt ein Video, wie eine Melkmaschine dort Milch aus nur zwei Zitzen eines kauenden Pferdes abpumpt.

Gerade mal eineinhalb Liter pro Tag gebe ein Stute, sagt der Eishersteller. Zum Vergleich: Zuchtkühe produzieren bis zu 50 Liter am Tag. Die geringe Menge pro Pferd zeigt sich auch im Preis: Zehn Euro bezahle er für einen Liter Pferdemilch, für die Zutat für den Kumys sogar das Doppelte, sagt Köller. Drei Euro kostet dann die Eiskugel. Aber teuer sei sein Eis eher wegen der Biozutaten, die er verwende. Und auf die legt er viel Wert: „Das Nougat und Marzipan kommen aus Lübeck und die Schokolade aus Frankreich“, erläutert er.

Triumphierend stemmt er die Fäuste in die Hüften, als er von günstigeren Eisläden spricht, die statt der echten Vanilleschote eine ähnlich schmeckende Pflanze verwenden würden. In seinem Ziegeneis sei die echte Schote drin. Das Eis verkauft er nicht nur am meisten, auch auf der Messe kommt es am besten an: Dorothee Sell-Maurer probiert es an seinem Stand. Einen langen Moment schmeckt sie nach. „Lecker!“, sagt sie beherzt.

Ihr gefalle, dass das Eis zwar sahnig schmecke, aber nicht so sehr schwer wie Kuhmilcheis. Von der Ziege merke sie nichts. Ein anderer Besucher ist ebenfalls begeistert: „Das ist mal was anderes“, sagt Frank Wiegmann, der sich besonders freut. Er trinke keine Kuhmilch, daher sei das Eis für ihn eine gute Alternative. Olaf Köller geht es aber um mehr: Denn er hält sein Eis, besonders das Pferdeeis, für gesünder als das vieler anderer Anbieter. „Stutenmilch ist das Kraftfutter für positive Darmbakterien“, sagt er.