Mit dem Konzept Bab’Maria verfolgen die ukrainischen Geschwister Natalie und Slavik Shtefunyk die Mission, die traditionellen Speisen ihrer Heimat getreu der Rezepte ihrer Oma auf norddeutsche Tische zu zaubern. Was gewöhnlich im bunten Treiben der Markthalle Acht an ihrem Stand erkundet wird, kann in diesen Tagen auch zu Hause gekostet werden.



Was es gab: Hausgemachte Pelmeni, gefüllt mit Hähnchen-Hackfleisch, dazu Knoblauchschmand und Salat (8,90 Euro); Borschtsch mit einer Zubereitungsart nach Wahl vegan, mit Knoblauchschmand, vegetarisch oder mit Rindfleisch und Knoblauchschmand (7,00 Euro); gefüllter Blini Wrap Lachs mit geröstetem Buchweizen, geräuchertem Lachs, Salat und Knoblauchschmand (8,90 Euro).



Zubereitung: Die Pelmeni kann idealerweise in der Mikrowelle aufgewärmt werden, der Borschtsch wahlweise in der Mikrowelle oder im Topf. Der Blini Wrap eignet sich meiner Meinung nach am besten zum direkten Verzehr.

Mehr zum Thema Tischgespräch im Restaurant Vegefarm Farm der Veggie-Tiere Von Ente bis hin zu Lamm: In ihrem Restaurant Vegefarm gibt es kaum ein Fleischgericht, das Lo-Ping ... mehr »



Was es noch gibt: Hausgemachte Vareniki gefüllt mit Kartoffeln, dazu Salat und eine Soße nach Wahl mit Knoblauchschmand oder mit Pilz-Rahmsauce (8,00 Euro); Buchweizen-Salat vegan mit Roter Beete, Eisbergsalat, Rotkraut, Walnüssen und Feta (8,50 Euro).



Wie es bestellt werden kann: Der Stand ist von Montag bis Freitag zwischen 11 und 15 Uhr geöffnet. Die Speisen können wahlweise vor Ort abgeholt oder geliefert werden. Kontakt: 01 51/23 04 75 71, Domshof 8-12, 28195 Bremen.

Zur Person

Temi Tesfay hat Hunger auf Bremen. Auf seinen wöchentlichen Streifzügen durch die heimische Gastroszene hat er schon viele Küchen, Köche und kulinarische Schätze der Stadt kennen gelernt. Unter dem Titel „Mahlzeit Bremen“ schreibt er außerdem einen Foodblog.

Weitere Informationen

Für seine Tischgespräche trifft Temi Tesfay normalerweise Gastronomen in Bremen und Umgebung und testet deren Gerichte. Aufgrund der Corona-Pandemie sind Restaurants und Cafés derzeit allerdings geschlossen, viele bieten aber Lieferservice und To-Go-Gerichte an. In den kommenden Folgen der Tischgespräche probiert Temi Tesfay sich durch einen Teil des außergewöhnlichen Angebots und stellt es unter dem Motto „Tischgespräch – Eat@Home“ vor.