Chefarzt Jan Rustemeyer mit einem Modell der Unterkieferrekonstruktion. Hier wird sie mit einer Metallschiene dargestellt. Bei der Patientin handelt es sich unter anderem um modelliertes Knochenmaterial, das aus ihrem Unterschenkel entnommen wurde. Die Kiefergelenke sind aus Kunststoff und Metall maßangefertigt. (Frank Thomas Koch)

Jan Rustemeyer öffnet den Karton: Was er vorsichtig hervorholt, könnte fast an ein Kunstobjekt erinnern. Auf ein Podest drapiert und im ansonsten dunklen Raum von einem Lichtspot angestrahlt. Ja, das könnte Kunst sein. Ein wenig unheimlich, aber speziell und interessant. Der passende Titel der dazugehörigen Ausstellung: „Kunst trifft Spitzenmedizin“.

Was der Chefarzt der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie am Klinikum Bremen-Mitte in den Händen hält, zeigt das Modell eines Schädels. Rustemeyer: „Worauf es ankommt, ist der untere Teil, der Unterkiefer.“ Ihn hat der Klinikleiter komplett ersetzt – nicht am Modell, sondern bei einer 53-jährigen Patientin. Weltweit hat das nach Angaben des Chefarztes bis dato noch kein Chirurgie-Team geleistet. „Die totale Unterkieferrekonstruktion, die über einen langen Zeitraum in mehreren Phasen verlief, ist in einem internationalen Fachmagazin veröffentlicht worden“, sagt Rustemeyer.

Die große Hoffnung der Patientin

Aber der Reihe nach: Die Geschichte dieser aufsehenerregenden Operation beginnt 2012. Die heute 53-jährige Patientin aus dem niedersächsischen Umland, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, wendet sich zum ersten Mal an die Bremer Klinik. Der Chefarzt und sein Team sind ihre große Hoffnung. Schubweise muss die Frau immer wieder schmerzhafte Entzündungen im Unterkiefer aushalten – und das bereits seit Jahren.

Alles, was Ärzte bis dahin unternommen haben, kann ihr nicht helfen: weder eine spezielle Schiene, noch Medikamente oder kleinere chirurgische Eingriffe. Dazu kommt: Was die Entzündung in dem Kiefer und die extremen Schmerzen auslöst, ist den Ärzten ein Rätsel. Alle anderen Erkrankungen, die solche Beschwerden verursachen, können bei ihr ausgeschlossen werden. Tumore etwa, Rheuma oder altersbedingter Knochenabbau. Die Patientin ist Nichtraucherin, Tabakkonsum scheidet also ebenfalls als Schmerzauslöser aus.

Mehr zum Thema Bewährungsprobe für Klinikneubau Umzugsvorbereitungen am Klinikum Mitte laufen an Im Mai 2019 sollen die ersten Patienten in den Neubau des Bremer Klinikums Mitte umziehen. Die ... mehr »

Rustemeyer lässt neben vielen anderen Untersuchungen eine Computertomografie machen – und kommt der rätselhaften Ursache auf die Spur. Die Aufnahmen zeigen mehrere Entzündungsherde in dem Unterkiefer; und sie zeigen auch, dass nur noch wenig Knochenmark in dem Kieferknochen vorhanden ist. Die Patientin leidet an einer sehr seltenen Form einer Knochenentzündung. Für den Chefarzt ist klar: „Die einzige Behandlung, die die starken Schmerzen und die chronischen Entzündungen stoppen kann, ist der Ersatz des Unterkieferknochens.“

In mehrstündigen Eingriffen entnehmen zwei Operationsteams Knochen plus Blutgefäße aus dem Unterschenkel und modellieren daraus einen neuen Unterkiefer, der an den Kiefergelenken der Patientin befestigt wird. Ein Erfolg. „Die Schmerzen sind verschwunden, die Patientin kann mit dem neuen Unterkiefer ohne Einschränkungen essen, beißen und sprechen“, sagt Rustemeyer.

"Eine enorme Entwicklung"

Das Glück hält drei Jahre. Dann sind die Schmerzen wieder da, dieses Mal ziehen sie bis in das linke Kiefergelenk. Nach den Untersuchungen ist klar, auch das Gelenk muss komplett getauscht werden. Die drei Jahre Ruhepause erweisen sich für die Patientin als doppeltes Glück: „In der Zwischenzeit hat sich sehr viel getan bei der Herstellung von dauerhaftem künstlichen Gelenkersatz“, sagt Rustemeyer.

Der Chefarzt setzt einen maßgefertigten Gelenkkopf aus Kunststoff und eine Gelenkpfanne aus Metall ein. Aber auch das soll, obwohl erfolgreich, nicht die letzte Operation sein: Im Frühjahr dieses Jahres muss auch das andere Kiefergelenk durch Prothesen ersetzt werden. „Damit ist der komplette Unterkiefer inklusive Gelenke und Zahnprothesen rekonstruiert – und zwar erstmals“, sagt der Chefarzt.

Mehr zum Thema Gesundheit Nord in Turbulenzen Bremer Kliniken steuern auf Rekorddefizit zu Der Bremer Klinikverbund Gesundheit Nord befindet sich wirtschaftlich auf Talfahrt. Das für 2018 ... mehr »

Unterm Strich haben alle Eingriffe, bis der neue Unterkiefer ersetzt war, rund 15 Stunden gedauert. Rustemeyer: „Wenn man bedenkt, dass vor mehreren Jahren allein die Entnahme von Knochen aus dem Unterschenkel und der teilweise Ersatz von Kieferknochen zwischen neun und elf Stunden gedauert haben, ist das heute eine enorme Entwicklung.“ In der Fachliteratur gebe es bislang keinen weiteren Fall, in dem eine solche totale Unterkieferrekonstruktion beschrieben worden sei.

Den Bremer Chirurgen ist danach eine Weltpremiere im OP gelungen. Zentrum dieser Weltpremiere ist die 53-jährige Patientin, der auf Fotos nichts von den aufwendigen Operationen anzusehen ist. Und: „Die Schmerzen im Unterkiefer sind nun vorbei“, sagt der Chefarzt, während er das Modell wieder vorsichtig in den Karton packt.