Claudia Maria Melisch, Archäologin und Grabungsleiterin, legt auf dem Stephanikirchhof behutsam einen Totenschädel frei. Etwa 30 alte Gräber sind im Zuge der Neugestaltung des Areals gefunden worden. (Frank Thomas Koch)

Bei Grabungsarbeiten auf dem Stephanikirchhof sind 30 Gräber aus dem späten Mittelalter entdeckt worden. Die Gebeine füllen inzwischen rund 100 Kisten und sollen – nach ausführlicher Analyse – im Frühjahr würdig bestattet werden. „Wir haben Gräber gefunden, in denen Babys, aber auch Frauen und Männer bestattet worden sind“, schildert Landesarchäologe Dieter Bischop. 13 Sattelschlepper mit Sand seien in Richtung Friedhof abtransportiert worden. Dieser sehr besondere Sand könne nicht so einfach wieder verbaut werden, auch wenn die meisten Knochen herausgesiebt worden seien.

Claudia Maria Melisch, Archäologin und Grabungsleiterin, erläuterte, dass auf dem Stephanikirchhof ab Mitte des 12. Jahrhunderts bis hinein ins 18. Jahrhundert Bestattungen vorgenommen worden seien – bis ein Dekret von Kaiser Napoleon Bonaparte im französisch besetzten Bremen zu Beginn des 19. Jahrhunderts aus Gründen des Infektionsschutzes dies untersagte.

Seit September laufen die Grabungsarbeiten auf dem Gelände. Ziel ist die Umgestaltung des Stephanikirchhofes. „Die Kirche will sich mehr in Richtung Weser und Stadt öffnen“, erläuterte Bauleiter und Landschaftsarchitekt Georg Heinemann. Die terrassenförmig angelegten Stufen sollen dabei an die Stephaniterrassen direkt an der Weser anschließen. Die Bremische Evangelische Kirche (BEK) hat für die Neugestaltung des Stephanikirchhofes insgesamt 450.000 Euro bewilligt. Man müsse jetzt aufgrund der Grabfunde sehen, ob dieser Kostenrahmen eingehalten werden könne, sagte Architektin Antje Wittenberg von der BEK-Bauabteilung bei einer Begehung der Grabungsstätte.

Erst kürzlich war auf dem Grabungsgelände eine Fliegerbombe entdeckt worden, die kontrolliert gesprengt wurde. Zu den Fundstücken auf dem Gelände gehört auch der Minutenzeiger der Kirchturmuhr, der im Bombenhagel des Sommers 1944 vom Turm der heutigen Kulturkirche St. Stephani gefallen war.