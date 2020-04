Der Präsident und der Direktor des Bürgerparks möchten weiterhin auf finanzielle Unterstützung durch die Stadt verzichten und hoffen auf die Spendenbereitschaft der Parkbesucher. (Leona Ohsiek)

Herr Linnemann, man ahnt, dass sich die finanzielle Lage der Bürgerparks durch das abrupte Ende der Tombola nicht verbessert hat. Wie sieht es aus?

Joachim Linnemann: Wir haben im vergangenen Jahr mit der Tombola 1,2 Millionen Euro Umsatz gemacht. Jetzt liegen wir bei 500 000 Euro. Das macht uns wirklich Sorgen.

Tim Großmann: Hinzu kommen Ausgaben, mit der wir die Tombola sozusagen anschieben müssen. Dazu zählt die Bezahlung der Handwerker, die die Buden aufbauen und ähnliches mehr.

Joachim Linnemann ist seit 2004 Präsident des Bürgerparks. (Frank Thomas Koch)

Wie sieht es mit der Bezahlung der Mitarbeiter der Tombola aus?

Joachim Linnemann: Wir haben Kurzarbeit beantragt, aber dennoch müssen wir laufende Kosten begleichen. Wir werden in diesem Jahr bei der Tombola unterm Strich mit plus/minus null dastehen, also ohne Erlöse für den Park und die anderen begünstigten Grünanlagen. Es sei denn, wir können die Tombola verlängern.

Wieso eigentlich nicht? Wenn die Ausgangsbeschränkungen gelockert werden dürfen, könnte die Tombola doch da wieder anfangen, wo Mitte März Schluss sein musste.

Joachim Linnemann: Das würde uns und unseren Sponsoren entgegenkommen. Wir sitzen auch noch auf einer ganzen Anzahl von Gewinnen, die wir teilweise dazu gekauft haben oder mitfinanziert haben wie Autos. Die Verlängerung müsste allerdings neu von der Stadt genehmigt werden, und es ist es relativ schwierig, eine Genehmigung nach dem Lotteriegesetz zu bekommen. Außerdem war das Ende der Tombola immer bestimmt von Terminen anderer Veranstalter, die dieselben Plätze bespielen. Ich bin grundsätzlich ein großer Optimist, aber hier sehe ich eher schwarz, obwohl in dieser Zeit vieles möglich gemacht wird, was sonst unmöglich ist. Wir führen dazu schon Gespräche. Die Frage ist auch, ob die Menschen in der Stimmung sind, Lose zu kaufen, wenn das öffentliche Leben langsam wieder erwacht.

Bürgerparkdirektor Tim Großmann ist Direktor des Bürgerparks. (Frank Thomas Koch)

Was bedeutet es, falls das nicht klappt?

Tim Großmann: Dann reden wir grob geschätzt über ein Minus von 300 000 Euro für den Bürgerpark, allein durch die verkürzte Tombola. Das ist aber nur ein Teil des Defizits: Die Gastronomie im Park, der Minigolfplatz, der Ruderbootverleih sind geschlossen, die „Marie“ fährt nicht. Wir stunden den Gastronomen und Betreibern die Pacht. Dabei handelt sich um eine Umsatzpacht. Das heißt, dass es ein dickes Loch in unsere Kasse reißt, wenn das Ostergeschäft ausfällt und weitere Schönwettertage im April und Mai. Wir reden also von einem Gesamtminus in Höhe von annähernd einer halben Million Euro.

Und Sie möchten kein Geld von der Stadt?

Joachim Linnemann: Darauf möchten wir weiterhin verzichten, das sind wir unserer Geschichte und den Gründern schuldig.

Dann bleibt eigentlich nur, auf Spenden zu hoffen.

Joachim Linnemann: Ja, darauf setzen wir. In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal betonen, dass an dem hartnäckigen Gerücht, dass der Bürgerpark hohe Rücklagen habe, nichts dran ist. Als vorsichtige Kaufleute haben wir zwar ein kleines Polster aufgebaut, um für unvorhergesehene Situationen gewappnet zu sein. Aber das reicht natürlich nicht, um die finanziellen Folgen dieser Ausnahmesituation auszugleichen.

Tim Großmann: Wir brauchen Jahr für Jahr mindestens 2,5 Millionen Euro, um den Park so zu erhalten wie er jetzt ist. Die Einnahmen der Tombola sind dabei unverzichtbar. Wir werden das vergangene Jahr bereits mit einem Minus abschließen, und wir haben keine Rücklagen, um zwei Jahre mit einem hohen Minus in der Kasse zu überstehen. Können wir die Verluste nicht durch Spenden oder andere Einnahmen ausgleichen, bekommen wir große Probleme.

Inwiefern?

Joachim Linnemann: Schlimmstenfalls, wovon wir momentan nicht ausgehen, könnten wir den Park nicht mehr so gepflegt und sauber halten wie jetzt. Wie müssten uns womöglich von Tieren im Tiergehege trennen, könnten die „Marie“ nicht mehr fahren lassen und müssten, wenn alle Stricke reißen, auch Mitarbeiter entlassen.

Tim Großmann: Momentan denken wir von Monat zu Monat und haben alle größeren Investitionen eingefroren.

Erhalten Sie schon Spenden, weil die Bevölkerung den Bürgerpark mehr nutzt und entsprechend zu schätzen weiß?

Tim Großmann: Vereinzelt geschieht das, mit einem Hinweis im Verwendungszweck wie Danke oder Ersatz für die Tombola. Aber der Umfang reicht noch bei Weitem nicht.

Nun gibt es natürlich einige Bremer, die durch die Corona-Krise selbst große finanzielle Sorgen haben und nicht viel zum Spenden haben.

Joachim Linnemann: Das ist uns sehr bewusst. Wir erleben das auch bei unseren Hotel-Mitarbeitern, die in Kurzarbeit sind. Aber ich glaube, dass momentan viele Bremerinnen und Bremer den Park zu würdigen wissen und bereit sind, einen Beitrag zu leisten. Jeder Euro hilft uns, und wir hoffen natürlich darauf, dass sich vor allem die großzügig zeigen, die sich derzeit nicht mit existenziellen Sorgen plagen müssen.

Welche Folgen hat die Corona-Krise ansonsten für den Park? Gärtner und Handwerker werden doch vermutlich weiterarbeiten können.

Tim Großmann: Sicher, sie können natürlich nicht ins Homeoffice. Für die Arbeiten gelten die üblichen Auflagen, das macht die Lage nicht einfacher, bei vielen Pflegearbeiten arbeitet man Hand in Hand. Aber wir tun, was wir können. Es wäre fatal, wenn sich bei uns jemand infizieren würde und wir unsere Arbeiten gar nicht mehr erledigen könnten. Im Frühjahr ist bei uns Hochsaison.

Benehmen sich die Besucher wie sie sollen?

Tim Großmann: Es ist wie überall sonst: Die allermeisten tun, was zu tun ist. Aber wir erleben auch, dass Menschen über die Absperrungen steigen und die Spielplätze benutzen. Anfangs gab es offensichtlich noch Corona-Partys im Stadtwald, jedenfalls dem hinterlassenen Müll nach zu urteilen. Aber die Lage hat sich beruhigt.

Wenn die Temperaturen ansteigen, muss man vermutlich noch besser aufpassen, dass sich die Menschen vereinzeln.

Tim Großmann: Davon gehen wir aus. Allerdings haben wir eine hohe Polizeipräsenz im Park, und das zeigt Wirkung, weil sie hart durchgreift.

Zur Person

Joachim Linnemann ist seit 2004 Präsident des Bürgerparks und geschäftsführender Gesellschafter der

Justus Grosse Unternehmensgruppe und einer der Inhaber der Atlantic Hotels Gruppe.



Tim Großmann ist Direktor des Bürgerparks. 2012 trat der Landschaftsarchitekt das Amt an.

Weitere Informationen

Spendenkonto Bürgerparkverein

IBAN DE93 2905 0101 0001 0999 93

BIC SBREDE22XXX, Sparkasse Bremen