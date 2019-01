Rolf Facklam vor der Kulisse der alten Bäumen im Park des Lür-Kropp-Hofs. (Petra Stubbe)

Die Bäume einfach wachsen lassen – das geht bei fortgeschrittenem Alter der Sauerstoffspender, unter Einfluss des Klimawandels und in einem gut besuchten öffentlichen Park nicht. Der Park beim Oberneulander Lür-Kropp-Hof bedarf zunehmender Baumpflege, wie Rolf-Gerhard Facklam vom Vorstand der Lür-Kropp-Stiftung berichtet. „Auch aus Sicherheitsgründen muss gehandelt werden“, betont er. Um die aufwendigen Arbeiten finanzieren zu können, sei die Stiftung auch auf Spenden aus der Bevölkerung angewiesen.

Im Frühjahr 2018 mussten nach einem Sturm sieben große Buchen und Eichen gefällt werden. Und im Mai kam es – diesmal ohne Sturm – zu einer Notsituation: Eine etwa 120 Jahre alte, mächtige Buche drohte auseinanderzubrechen. Es musste sofort gehandelt werden. Die Feuerwehr Bremen war Helfer in der Not.

„Es war eine absolute Horrorsituation“, sagt Rolf-Gerhard Facklam, „die Buche wäre teilweise auf das Haupthaus und auf den Bauerngarten gestürzt, die Folgen wären dramatisch gewesen.“ Es wurden Fachleute hinzugezogen, die dazu rieten, unmittelbar neben dem Hochtiedshuus eine weitere große Buche, die von einem Pilz befallen ist, und zwei Erlen zu fällen. Das geschieht momentan. Facklam: „Immerhin können die anderen drei alten Buchen durch Maßnahmen in den Kronen und Seilverbindungen gesichert werden.“

Die Rettung von Bäumen stehe für die Stiftung immer im Vordergrund. Für die laufende Pflege und besondere Arbeiten im Park mussten laut Stiftungssprecher in den vergangenen Jahren durchschnittlich etwa 25 000 Euro pro Jahr aufgewendet werden. Tendenz: steigend. „In einem Jahr ist der Boden zu nass, in einem anderen wieder viel zu trocken. Und die Bäume werden mit zunehmendem Alter anfälliger“, so Facklam.

Neben den Baumpflegearbeiten gibt es natürlich auch andere Kostenfaktoren auf dem Traditionshof. „Wir haben 2018 eine Teilsanierung der Scheune vornehmen müssen, denn das Fachwerk war in einem bestimmten Abschnitt kaum noch vorhanden. Eile war auch hier geboten“, erläutert Facklam.

Einige weitere Vorhaben stünden auf der Liste: die Pflasterung der in die Jahre gekommenen Einfahrt und des Vorplatzes, die Sanierung der zweiten Seite des Reetdaches, die Verbesserung der Beleuchtung im Park und auf dem Parkplatz sowie noch einiges andere. „Wir müssen vor diesem Hintergrund die begrenzen eigenen finanziellen Mittel immer wieder durch Spenden ergänzen“, sagt der Stiftungsvorstand.

Vor einigen Jahren war der Park beim Lür-Kropp-Hof auch aus Mitteln der Bürgerparktombola unterstützt worden. Dies sei in diesem Jahr allerdings seitens der Tombolaveranstalter nicht vorgesehen.

Wer bereit ist, eine finanzielle Unterstützung zu gewähren, bekommt nähere Informationen auch über die Kontoverbindung der Stiftung per E-Mail an die Adresse kontakt@luer-kropp-hof.de oder unter Telefon 376 05 58.