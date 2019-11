Michaela Haupt möchte ihrer Tochter und ihrem Sohn schöne Weihnachten ermöglichen. (Daniel Bockwoldt / dpa)

Michaela Haupt hat mit zwei kleinen Kindern zurzeit einiges zu bewältigen. Ihr Sohn Rico Dennis ist gerade einmal fünf Jahre alt, seine Schwester Kiara Nadja wurde am 29. Mai 2017 geboren. Die Vorweihnachtszeit möchte die 31-jährige Mutter mit Unterstützung der Spendenaktion Weihnachtshilfe des WESER-KURIER für ihre Kinder verschönern. Dazu hat die Neubremerin um eine finanzielle Hilfe gebeten, mit der sie Geschenke besorgen kann, die ihre Möglichkeiten deutlich übersteigen würden.

„Berufstätig werden möchte ich auch wieder, sobald es geht“, sagt sie. „Ich habe auch vorher gearbeitet, im Restaurant zum Beispiel. Da konnte ich die Kleine noch mitnehmen. Und Rico war damals bereits in einer Kinderbetreuungsstätte“, erzählt sie aus ihrer Zeit in Sigmaringen. „In Bremen habe ich mich in einem Urlaub verliebt“, sagt sie und fügt an: „Ich finde mich in der Vahr schon ganz gut zurecht. Mir gefallen die Angebote für Kinder, auch die der Kirche.“ Außerdem lerne sie andere Eltern kennen. Und einen neuen Freund hat sie auch.

Die beiden Kleinen sollen nicht darunter leiden, dass ihre Mutter mit ihnen in eine fremde Stadt gezogen ist. Sie will hier den Neuanfang nach einer Ehe mit einem Alkoholiker wagen, berichtet sie. Demnach hat ihr Mann sie auch geschlagen und gestalkt, was dem Jungen nicht immer verborgen bleiben konnte. Er spürte, dass etwas nicht in Ordnung war.

Die Weihnachtshilfe unserer Zeitung möchte der Mutter unter die Arme greifen und den Kleinen mit Aussicht auf zusätzliche Geschenke die kommenden Wochen schöner machen. Das Fest soll dann wie in anderen Familien richtig gefeiert werden können. Vor allem das wünscht sich die Mutter. Mit ihren Kleinen fährt sie dann zu ihrer Mutter. „Meine Schwestern haben mir Geld für das Zugticket spendiert“, erzählt sie und freut sich über den Zusammenhalt.

Michaela Haupt ist erst im vergangenen Jahr aus Sigmaringen an die Weser gekommen. Ihr Söhnchen Rico ist ihrem Empfinden nach ein „super glückliches Kind“, sagt sie. Doch der Kleine müsse regelmäßig Therapien machen, denn er leidet seit seiner Geburt unter epileptischen Anfällen, erzählt die Neubremerin weiter. Seine Schwester bekomme häufig Bronchitis mit Anfällen. Die Frau hat dadurch bereits hiesige Krankenhäuser kennenlernen müssen. Einmal hat sie demnach mit der kleinen Tochter in der Professor-Hess-Kinderklinik gelegen. Der Junge lag nur wenige Zimmer weiter.“

Mit ihren Wünschen hält sich Michaela Haupt sehr zurück. Allein ein Kinderfahrrad und ein Helm stehen auf ihrer Wunschliste. Ihr Sohn soll mit einem eigenen Rad das Fahren besser lernen. Vielleicht kommt es später auch seiner Schwester zugute. Das kleine Mädchen wird in der Krippe betreut, ihr Bruder geht in eine der anderen Gruppen der Kinderbetreuung im Kinder- und Familienzentrum in der Carl-Severing-Straße. Noch erhält Michaela Haupt Unterstützung. Aber sie will eigenständig werden und nicht auf Hilfe aus verschiedenen Töpfen angewiesen sein. Glücklich ist sie, dass es durch die Gewoba sofort mit einer Wohnung klappte. Auch seien die Bremer sehr nett.

„Die Kinderbetreuung allerdings war früher besser.“ Das ist ihre Kritik. So könne sie noch nicht arbeiten. Zum Jugendamt sei sie deswegen schon gegangen. Der Große muss von ihr um 14 Uhr aus der Kindertagesstätte abgeholt werden, länger habe man ihr auch für die Kleine nicht zugestanden. „Aber wie soll ich da arbeiten“, ärgert sie sich. Und ihr Freund, bei dem auch noch ein 16-jähriger Sohn aus erster Beziehung lebt, stecke mitten in der Ausbildung. „Er will Erzieher werden.“

Um den Kindern etwas zu bieten, nutzt die kleine Familie viele Angebote. So war sie in Cuxhaven mit einer Hilfsorganisation aus dem Stadtteil und in einem Freizeitpark. Das Pfannkuchen-Schiff an der Schlachte haben sie angesehen. „Ich gucke, dass es nichts kostet.“

Wer helfen möchte, kann Spenden für die „Aktion Weihnachtshilfe“ auf das IBAN-Konto DE 22 2905 0101 0001 1650 00 bei der Sparkasse Bremen (BIC: SBREDE22XXX) einzahlen oder online über www.sparkasse-bremen.de/spendenportal. Jede noch so kleine Zuwendung ist willkommen.