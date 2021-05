Hungernde Kinder und Jugendliche stehen in Sanaa an, um eine Essensration zu ergattern. (Hani Mohammed)

Gemeinsam mit Unicef-Hochschulgruppen in Deutschland startet auch die Bremer Geruppe diesen Mittwoch das „Runicef“-Projekt. Dahinter verbirgt sich ein Spendenmarathon zugunsten des Projekts „Drohende Hungersnot im Jemen“ des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen. Dabei soll Geld für Lebensmittel und Medikamente für die Kinder gesammelt und gespendet werden, die unter Mangel- und Unterernährung in der bürgerkriegsgeplagten Republik Jemen in Vorderasien leiden, berichtet die 19-jährige Selin Ersoy. Sie studiert Rechtswissenschaften und gehört der Bremer Unicef-Hochschulgruppe an.

Die „Runicef“-Aktion ist als Online-Veranstaltung auf Instagram angelegt und funktioniert nach dem Prinzip “run3tag4donate5”: Jeder, der mitmachen möchte, läuft drei Kilometer oder macht seinen Lieblingssport, anschließend postet er ein Selfie, die Laufschuhe oder Strecke als persönliches „Laufbild“ beim Onlinedienst, markiert auf Instagram vier Freunde, ruft sie dadurch zur Teilnahme auf und spendet am Ende fünf Euro – oder auch mehr.

Wichtig ist es, dass dieselbe Unicef-Hochschulgruppe markiert wird, damit alle den Spendenlink wiederfinden: https://www.unicef.de/spendenaktion/sport. Gerne können, wie Selin Ersoy weiter informiert, Hashtags wie #unicef #run3tag4donate5 #runicef benutzt und der Instagram Account @unicef_hochschulgruppe_bremen markiert werden.