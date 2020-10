Die Sperrstunde in Bremen bleibt bestehen. (Guido Kirchner / dpa)

Der Eilantrag verschiedener Bremer Gastronomen gegen die Sperrstunde ist vom Verwaltungsgericht Bremen am Freitag abgelehnt worden. Während in Niedersachsen oder in Berlin die Klagen erfolgreich waren, bleibt es in Bremen bis zum Lockdown am kommenden Montag bei der Einschränkung.

Die Antragsteller, die in Bremen Bars und Kneipen betreiben, haben sich gegen die „Allgemeinverfügung zur Überschreitung des Inzidenzwertes von 50“ gewandt. Durch diese Vorschrift vom 16. Oktober 2020 regelte das Ordnungsamt, dass die gastronomischen Betriebe nur in der Zeit von 6 Uhr bis 23 Uhr öffnen dürfen.

Das Verwaltungsgericht hat den Antrag mit der Begründung abgelehnt, dass sich nicht mit der erforderlichen Gewissheit feststellen lasse, dass die Sperrzeitverlängerung rechtmäßig oder rechtswidrig sei. Eine sogenannte „Folgenabwägung“ gehe zulasten der Wirte. Die Sperrstunde gelte nur noch bis einschließlich Sonntag, 1. November. Die in diesem kurzen Zeitraum zu erwartenden Umsatzeinbußen durch die Sperrstunde würden laut Gericht nicht zu einer „derart schwerwiegenden Beeinträchtigung“ der Gastronomen führen, dass das schwerwiegende öffentliche Interesse an einer möglichst schnellen Eindämmung des Infektionsgeschehens zurücktreten müsste.