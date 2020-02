Nach Verkehrsunfall

Sperrung auf der A1 in Höhe Arsten in Fahrtrichtung Hamburg

Nachdem am Morgen ein Lkw in eine Seitenschutzplanke am Bremer Kreuz fuhr, ereignete sich am Mittag ein weiterer Unfall auf der A1. Aktuell sind zwei Fahrstreifen in Höhe Arsten in Richtung Hamburg gesperrt.