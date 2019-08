Seit Freitagvormittag steht ein riesiger Spezial-Bagger auf der Baustelle an der Straße Am Wall 157 bis 161. (Koch)

Beim künftigen Wallkontor geht es voran: Er errichtet dort bis voraussichtlich Ende Oktober sogenannte Bohrpfahlwände. Dahinter versteckt sich eine umfangreiche, unterirdische Verankerung des Gebäude: Zunächst werden an allen Rändern der Baufläche Löcher gebohrt und anschließend mit Beton ausgegossen. Dann werden die Bohrpfahlwände unterirdisch verankert, um so die Last des höher liegenden Walls abzufangen. Dann geht es an die weiteren Bauphasen, bis 2021 soll das Wallkontor fertig sein. Aber auch der nun aufgestellte Bagger ist ein echtes Schwergewicht. Er musste mit einem Schwertransport zur Baustelle gebracht werden, die Straße Am Wall war deshalb vorübergehend gesperrt.