Jochen Heumos von der Kardiologisch-Angiologischen Praxis holt die Rolle aus dem Tunnel, den seine Mitarbeiter bilden. (Christina Kuhaupt)

Seine Kollegen beim Memory oder Balancieren neu kennenlernen und zusammen andere Teams besiegen – das klingt für viele mit Sicherheit nach einem abwechslungsreichen Arbeitstag. Insgesamt 236 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 28 Bremer Unternehmen lockte diese Ablenkung am Freitag zur Bremer Herzolympiade. Einen Nachmittag traten sie in Sechser-Teams in dem gigantischen Zirkeltraining gegen andere Gruppen an. Und bei vielen Teams kam in der Sporthalle des Bremer Hockey-Clubs wahrer Ehrgeiz zum Vorschein.

„Weiter so!“, ruft ein Mann aus der staunenden Menge. Immer mehr Menschen drehen sich zu seiner Kollegin mit dem Eventim-Trikot um. Rasend schnell rotiert das Springseil um sie herum. Trotzdem bleibt ihr Gesicht ruhig. Als die 45 Sekunden um sind, rennen ihre fünf Kollegen auf sie zu, jubelnd. 137 Sprünge hat sie geschafft, etwa 30 Sprünge mehr wären Weltrekordniveau. Aber um exzellente sportliche Ergebnisse geht es den Veranstaltern von der Stiftung Bremer Herzen auf der Olympiade nicht. „Jeder hat hier eine Chance, nicht nur die Athleten“, betont Organisatorin Tineke Wettwer. Die Veranstalter wollen den Teilnehmern den Spaß am Sport näher bringen – für ein intaktes Herz. „Sport und Bewegung sind der Schlüssel zu einem gesunden Herzen“, sagt der Stiftungssprecher Maurice Scharmer.

"Es geht nicht nur um Fitness"

Herzgesundheit hat sich die junge Bremer Stiftung zur Aufgabe gemacht: Sie will Herzinfarkte verhindern und zu einer Verbesserung der Versorgung von Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen beitragen. Ersteres ist gerade in Bremen von Nöten: Das Risiko, an einer Herzkrankheit zu sterben, ist in Bremen und ­Niedersachsen deutlich höher als in den meisten anderen Bundesländern. Auf ihrer Olympiade bietet die Stiftung dagegen nicht nur Sportspiele, sondern auch eine Reanimationsstation an. In einem ruhigen Seitenraum führen die Teams hier Herzmassagen an speziellen Puppen durch.

Ertönt der Gong, wechseln sie zur nächsten der zwölf Stationen, zwölf unterschiedliche Anforderungen: „Es geht nicht nur um Fitness, sondern auch um Geschicklichkeit und Teamarbeit“, gaben die Veranstalter an. Besondere Zusammenarbeit ist beim Team der kardiologisch-angiologischen Praxis Carl Bölken und Söhne gefragt. In Liegestützpose müssen sie sich eine Art Sandsack weiterreichen. „Enger zusammen, Mädels“, ruft der Geschäftsführer Jochen Heumos, der mit seinen Mitarbeitern den Tunnel für den Sack bildet. Ehrgeiz habe er schon, sagt er später. Aber mit einem Platz im letzten Drittel sei er zufrieden. In den Vorjahren sei das schwierig gewesen.

Auch wenn sie nicht den Pokal gewinnen, siegen sie

„Manche Firmen haben dann Männergruppen im Alter von 18 bis 25 Jahren geschickt. Die waren natürlich topfit“, sagt er. Genau deshalb haben die Veranstalter im vergangenen Jahr ein neues Punktesystem eingeführt: Jede Frau und jede Person über 50 wird mit je einem Extrapunkt pro Team in der Bewertung bedacht. „Das ist fairer“, sagt Wettwer. Das Team der kardiologischen Praxis findet das auch: Für eine Kollegin über 50 bekämen sie sogar zwei Punkte, freut sich das überwiegend weibliche Team.

Noch deutlicher ausgereizt hat das Prinzip wohl eine Gruppe der BLG: Fünf junge Frauen und ein grauhaariger Hausmeister, der sein richtiges Alter nicht verrät, bilden ein Team. Darauf angesprochen grinsen alle. „Hat sich so ergeben“, sagt eine Teilnehmerin. Dann starten sie in die Hockey-Challenge. Während eine Teamkollegin aufs Tor schießt, lässt sich der Hausmeister vom Spielleiter noch kurz erklären, wie er den Ball mit dem krummen Hockeyschläger am besten führt. Wenige Minuten später schlägt er den Ball ins Tor und läuft mit zufriedenem Gesichtsausdruck zurück zu seiner Mannschaft.

Auch wenn sie nicht den Pokal gewinnen, siegen sie: Denn für die BLG gibt es sowieso eine Trophäe, verraten die Veranstalter. Zusammen mit fünf anderen Firmen hat sie in jedem Jahr an den der Herzolympiade teilgenommen. Gewonnen hat eine Gruppe der Bremischen Volksbank, darunter zwei Frauen.