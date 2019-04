Konrad Kreutzer (r.) und Mahmoud Alhatip (l.) organisieren den Spieletreff. (Klama)

Gemeinsam spielen bedeutet ein respektvolles Miteinander, Gleichheit und Fairness. Daher hat die Initiative „Bremer Willkommenskultur“ den Treff „Spielend für Toleranz“ gegründet. An jedem ersten Sonntag im Monat stehen ab 16 Uhr im Künstlerhaus „Ausspann“, Schnoor 1-2, viele Brett- und Gesellschaftsspiele für Erwachsene und Kinder ab etwa sechs Jahren zur Verfügung, deren Spielregeln auch ohne oder mit wenig Deutschkenntnissen leicht zu verstehen sind. Der Eintritt ist frei. Der nächste Termin ist Sonntag, 5. Mai.

“Am Spieletisch sind alle Menschen gleich“, sagt Konrad Kreutzer, der den Spielenachmittag mit seiner Initiative organisiert. Die „Bremer Willkommenskultur“ möchte neue Mitbürgerinnen und Mitbürger beim Ankommen und Einleben in Bremen unterstützen. Deshalb organisieren Ehrenamtliche seit 2015 Aktivitäten, bei denen sich Neubürger und bereits länger in der Stadt lebende Menschen auf Augenhöhe begegnen können. Zu den fortlaufenden Aktivitäten gehören auch die Frauen-Kochgruppe „Bremer Küche der Kulturen“ und der „Bremer Willkommensgarten“ für Geflüchtete. Auf zwei Kleingartenflächen in Gröpelingen können Besucher gärtnern, Freunde treffen und Feste feiern.

Über diesen Garten ist Mahmoud Alhatip zur "Bremer Willkommenskultur" gekommen, wo er Kreutzer kennengelernt hat. "Wir haben sehr schnell bemerkt, dass wir beide Brettspiele mögen", sagt Alhatip. "Also haben wir eine private Brettspielegruppe ins Leben gerufen.” Jetzt soll sie offen für Interessierte werden und wachsen. „Mit 'Spielend für Toleranz' möchten wir ein Zeichen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit setzen", ergänzt Kreutzer. "Wir möchten Menschen zusammenbringen, die unabhängig von ihrer Herkunft gemeinsam spielen wollen.“ In einer Zeit, in der auch in sozialen Medien immer mehr Hetze verbreitetet werde, gelte es, gemeinsam für eine offene Gesellschaft einzutreten, betont der Organisator, der in seiner Freizeit selbst einfache Spiele für seine Spielegruppe entwickelt.

Das Projekt „Spielend für Toleranz“ wird finanziell vom Stadtteilfonds der Sozialsenatorin und vom Verein „Spiel des Jahres“ mit einem Spielepaket unterstützt. Getränke und Kuchen können beim Spiele-Treff im „Ausspann“ erworben werden. Die „Bremer Willkommenskultur“ ist offen für alle und für jede Idee. Wer mehr wissen oder sich engagieren möchte, kann eine E-Mail an info@bremer-willkommenskultur.de senden.