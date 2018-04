Bremen ist eine Großstadt mit viel Grün und teilweise geradezu ländlich geprägt. Daher gibt es viele Reiterhöfe. Mehrere bieten Reitunterricht für Einsteiger und Fortgeschrittene auf vereinseigenen Schulpferden. Hier eine Auswahl:

Pferdesportzentrum (PSZ) Schimmelhof, Osterholzer Dorfstraße 95, Bremen-Osterholz: 18 Schulpferde, täglich Unterricht für Einsteiger und Fortgeschrittene. Für Drei- bis Sechsjährige gibt es eine Pony-Spielgruppe. Für Reiter zwischen sechs und 88 Jahren wird Unterricht an der Longe (30 Minuten, Einzelunterricht), in der Führzügelgruppe (sechs bis acht Kinder mit drei bis vier Pferden oder in der Gruppe (sechs bis acht Reiter) geboten. Einsteiger fangen an der Longe an (30 Minuten Einzelunterricht kosten 20 Euro), daran schließt sich der Unterricht in der Führzügel- oder Reitgruppe (12,50 Euro pro Stunde bei einer 12-er Karte) an. Kontakt: dienstags bis freitags von 15 bis 18 Uhr unter (0421) 45 11 48.

Reit- und Fahrverein Oberneuland (RFVO), Oberneulander Landstraße 145 c, Bremen-Oberneuland: Reitunterricht laut Vereins-Homepage für Einsteiger und Fortgeschrittene mit Schwerpunkt Dressur. Mindestalter für Reitschüler: acht Jahre. Einsteiger beginnen an der Longe und wechseln dann in den Gruppenunterricht. Springunterricht für Einsteiger (auf vereinseigenen Schulpferden) und erfahrene Springreiter je nach Leistungsstand. Geführte Ausritte (Wochenende, gesonderte Anmeldung). Preise: einmalige Probekarte (5 Stunden) Longe oder Gruppenunterricht 100 Euro (kein Verkauf von einzelnen Probereitstunden). Longenkarte (5 Stunden, je 30 Minuten) 120 Euro. Gruppenunterricht: Monatsabo (Schulpferd, einmal wöchentlich) 60 Euro oder 10-er Karte (Schulpferd) 170 Euro. Kontakt: (0421) 4 85 07 00 (keine festen Bürozeiten).

Hubertus Reitverein Bremen, Hodenbergerstraße 10, Bremen-Oberneuland: Unterricht für Einsteiger und Fortgeschrittene (14 Schulpferde). Für Kinder stehen vier Shetland-Ponys zur Verfügung. Dressurunterricht in Gruppen von vier oder mehr Reitern sowie Einzelunterricht. Springunterricht in Absprache mit der Reitlehrerin auf dem Springplatz oder in der Reithalle. Preise: Schnupperkarte (maximal 10 Stunden) für Erwachsene mit Schulpferd 190 Euro; für Jugendliche mit Schulpferd 160 Euro. Gruppenunterricht für Mitglieder: Erwachsene 170 Euro (10-er Karte mit Schulpferd) Jugendliche 140 Euro (10-er Karte mit Schulpferd). Kontakt: (0421) 25 92 43 dienstags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr.

Reitclub St. Georg zu Bremen, Wetterungsweg 1, Bremen-Lehe: Unterricht für Anfänger und Fortgeschrittene ab acht Jahren einzeln oder in der Gruppe, Dressur und Springen (sieben Schulpferde). Regelmäßige Lehrgänge; Unterricht auch auf Englisch. Preise: Schnupperkarte (10 Reitstunden für 220 Euro, die Gastkarte ist drei Monate gültig); für Mitglieder: 60 Euro im Monat (eine Stunde wöchentlich mit Schulpferd), 100 Euro (zwei Stunden), 140 Euro (drei Stunden). Geführte Ausritte (60 Minuten mit max. fünf Reitern) im Sommer im Bürgerpark und im Stadtwald für erfahrene Reiter (Mitglieder und Gastreiter), wobei vor dem ersten Ausritt zwei Stunden Unterricht im Verein absolviert werden müssen (20 Euro für Mitglieder, 30 Euro für Gäste). Kontakt: (0421) 21 47 77 montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr.

Reitclub Walle, Mittelwischweg 1, Bremen-Walle: Unterricht für Anfänger und Fortgeschrittene, einzeln oder in der Gruppe, Dressur und Springen. Voltigieren und Pony-Spielgruppe für Kinder ab sechs Jahren. Preise: 10-er Karte Longe (30 Minuten Einzelunterricht) 110 Euro für Kinder, 130 Euro für Auszubildende/Studenten, 140 Euro für Erwachsene (nach der 5. Stunde ist der Vereinseintritt verpflichtend). Voltigierunterricht 100 Euro im Vierteljahr; Reitunterricht für Mitglieder (eine Stunde in der Woche) 132 Euro pro Vierteljahr für Kinder, 156 Euro für Auszubildende/Studenten, 168 Euro für Erwachsene. Kontakt: (0421) 6 16 16 60 werktags zwischen 17 und 19 Uhr, sonnabends von 10 bis 12 Uhr.