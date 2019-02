"Azul" vom Bremer Spiele-Erfinder Michael Kiesling ist 2018 zum "Spiel des Jahres" gekürt worden. Kiesling wird das Spiel auf den Bremer Spiele-Tagen vorstellen. (dpa)

Jedes Jahr im März verwandelt sich das Bamberger-Haus in ein Spielerparadies. Mehrere Tausend Besucher sind mittlerweile regelmäßig bei den Spiele-Tagen dabei. Sie haben die Wahl aus rund 1500 verschiedenen Spielen, können Neuheiten testen oder mit Spiele-Erfindern plaudern. So wird beispielsweise der Bremer Michael Kiesling das taktische Legespiel „Azul“ vorstellen, das im vergangenen Jahr als „Spiel des Jahres“ ausgezeichnet wurde.

„Spielen verbindet“, lautet das diesjährige Motto. Ob zu zweit oder in großen Gruppen in der Volkshochschule können Menschen jeden Alters an diesem Wochenende zusammenkommen und spielen. Ein Spiele-Flohmarkt, Turniere und bewegungsreiche Groß-Spiele runden das Programm ab. Mit den Spiele-Tagen wird zugleich der Stadtmusikantensommer in Bremen gestartet. Bis zum 30. September wird es in dessen Rahmen ein vielfältiges Programm in der Hansestadt geben. (haf)

Die Bremer Spieletage finden vom 2. bis zum 3. März in der Volkshochschule Bremen (Bamberger-Haus) statt. Geöffnet ist am Samstag von 10 Uhr bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

++An dieser Stelle hatten wir Familienkarten sowie Gesellschaftsspiele verlost. Die Verlosung ist mittlerweile beendet. ++