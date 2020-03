Auf den Bremer Spieletagen gibt es in diesem Jahr wieder die Möglichkeit zahlreiche Brett- und Kartenspiele auszuprobieren oder in Turnieren gegeneinander anzutreten. (imago images / Cord)

Jedes Jahr im März verwandelt sich das Bamberger-Haus in ein Spielerparadies. Mehrere Tausend Besucher sind mittlerweile regelmäßig bei den Spiele-Tagen dabei. Sie haben die Wahl aus rund 1500 verschiedenen Spielen, können Neuheiten testen oder mit Spiele-Erfindern plaudern. Spiele-Autoren aus Bremen und Verlage aus nah und fern stellen ihre aktuellen Brett- und Kartenspiele vor.

Ob zu zweit oder in großen Gruppen in der Volkshochschule können Menschen jeden Alters an diesem Wochenende zusammenkommen und spielen. Ein Spiele-Flohmarkt, Turniere und bewegungsreiche Groß-Spiele runden das Programm ab.

Die 13. Bremer Spiele-Tage finden am 7./8. März auf sieben Etagen in der Bremer Volkshochschule statt. Geöffnet ist am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt für Erwachsene (ab 14 Jahre) 4,50 Euro, Kinder (7 bis 13 Jahre) zahlen 1,50 Euro und das Familienticket ist für 9,50 Euro erhältlich. Mehr Infos gibt es unter www.bremerspieletage.de.

