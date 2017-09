Von den 34 Bremer Spielstätten, die in Bremen keine Konzession bekommen haben, musste bisher keine tatsächlich schließen. (dpa)

Es kommt alles andere als überraschend: Seit einigen Wochen werden Kommunen mit Klagen der Glücksspielbranche überzogen. Grund sind die schärferen Vorgaben für Betreiber von Spielhallen, die nach einer Übergangsphase in den meisten Bundesländern im Juli in Kraft getreten sind.

Erste Städte machen Ernst und haben die Schließung von Spielhallen verfügt – teils per Losentscheid. Die Branche läuft Sturm, es werden Tausende Gerichtsverfahren erwartet. Das macht sich auch in Bremen und Niedersachsen bemerkbar. Für die in Bremen ansässigen 116 Spielhallen hat die Wirtschaftsbehörde für 82 Spielstätten Konzessionen vergeben.

34 haben einen negativen Bescheid erhalten und sollen zeitnah schließen. Dagegen gehen mittlerweile auch Bremer Betreiber vor. Beim Verwaltungsgericht sind aktuell neun Verfahren anhängig. In Niedersachsen zeigt sich der Unmut über die neue Regelung noch deutlicher: Hier laufen derzeit 260 Verfahren, 135 davon im Eilverfahren.

Beschränkungen für legale Spielhallen

Schuld ist die Reform des Glücksspielstaatsvertrages. Seit Anfang Juli gelten Beschränkungen für legale Spielhallen. Deren Zahl soll reduziert werden – etwa über Mindestabstände. Auch soll es keine Mehrfachkonzessionen für Spielhallen in einem Gebäudekomplex mehr geben. Die schärferen Vorgaben sind nach fünfjähriger Übergangsfrist in Kraft getreten, in einigen Bundesländern gelten sie demnächst.

Für besonders viel Unmut sorgen bei den Betreibern der Spielhallen die Entscheidungen über Konzessionen per Losverfahren. Dieses Mittel wird in Bremen herangezogen, wenn in einem Viertel mehrere Casinos einen Mindestabstand von mindestens 250 Metern nicht einhalten und keine anderen Kriterien herangezogen werden können.

Mehr zum Thema Schicksal Die Zahl der Spielhallen soll sinken, gegen den Protest aus der Branche. Im Sinne der ... mehr »

In Bremen ist nach Angaben der Wirtschaftsbehörde bisher in einem Fall so entschieden worden – der betroffene Unternehmer gehe derzeit rechtlich gegen diese Entscheidung vor. Für Detlev Graß, Vorsitzender beim Nordwestdeutschen Automatenverband, ist dieses Verfahren nach wie vor nicht nachvollziehbar. „Man kann über die Existenz von Menschen doch nicht ernsthaft per Losverfahren bestimmen“, sagt er.

Unternehmer in Niedersachsen seien bereits erfolgreich gegen diese Form der Konzession-Vergabe vorgegangen. Anfang September hat das niedersächsische Oberverwaltungsgericht einen Beschluss zu dem Thema gefällt. Ein Betreiber von zwei baulich verbundenen Hallen aus Lingen wehrte sich erfolgreich gegen eine von der Stadt per Los verfügte Schließung. Seine Spielhallen hatten weniger als 60 Meter Abstand zur Halle eines Mitbewerbers.

Klarere Verfahren gefordert

Von den 34 Bremer Spielstätten, die in Bremen keine Konzession bekommen haben, musste bisher keine tatsächlich schließen, so die Wirtschaftsbehörde. Wann sie ihren Betrieb tatsächlich einstellen müssen, konnte die Behörde am Freitag nicht mitteilen. Für die betroffenen Betreiber sei das eine nervenaufreibende Hängepartie, sagt Detlev Graß.

Er fordert von den Kommunen klarere Verfahren gegenüber den Betreibern. Schließlich sei es für die betroffenen Unternehmen nicht so einfach, ihre Spielhalle an anderen Standorten wieder aufzubauen. Befürchtungen, die von der Schließung betroffenen Spielstätten könnten zu Sportwettbüros umfirmiert werden, können vonseiten der Wirtschaftsbehörde bisher nicht bestätigt werden.

Nach Angaben der Automatenbranche gibt es in Deutschland etwa 18 000 Konzessionen zum Betrieb vom Spielhallen. Die Hälfte davon solle durch die Abstandsregelungen wegfallen. Schon jetzt sind nach Erhebungen der Branche mehr als 3000 Verfahren um die Schließung von Spielstätten anhängig. Beim Deutschen Städtetag gibt man sich gelassen.

Alle 16 Länder müssten mitziehen

„Die Städte sind zuversichtlich, dass die Entscheidungen zur Schließung von Spielhallen rechtssicher werden können“, sagt Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy. Die konsequente Anwendung des Glückspielstaatsvertrages nach dem Ende der Übergangsfristen liege im Interesse der Städte. Sie leisteten einen Beitrag zur Eindämmung der Spielsucht.

Nur: Die Länderfront beim Glücksspielstaatsvertrag bröckelt. Die im März von den Bundesländern auf Druck auch der EU-Kommission ausgehandelte Reform könnte scheitern. Die sieht zwar eine Öffnung des Sportwettenmarktes für Private vor, klammert das illegale Online-Glücksspiel aber aus. Die neue „Jamaika“-Koalition aus CDU, FDP und Grünen in Schleswig-Holstein zieht nun nicht mit. Damit aber der Glücksspielvertrag rechtskräftig wird, müssten alle 16 Länder ihn in seiner jetzigen Form ratifizieren.