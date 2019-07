In der Bremer Neustadt wurde eine Spielothek überfallen. (dpa)

Überfall in der Bremer Neustadt: Am Samstagabend zwang ein maskierter Räuber die 68-jährige Angestellte einer Spielothek, die Kasse zu öffnen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Unbekannte entkam mit dem Bargeld in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der Mann soll circa 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Er trug dunkle Kleidung und soll um die 30 Jahre alt gewesen sein. Zur Tatzeit hatte er eine Kapuze über den Kopf gezogen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0421) 362 3888 zu melden.