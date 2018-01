Das Internet mit seinen Chancen und Gefahren ist das Thema von Markus Gerstmann. (Christina Kuhaupt)

Herr Gerstmann, wie viel Zeit verbringt heute ein Jugendlicher mit seinem Smartphone?

Markus Gerstmann: Laut einer Online-Studie von ARD und ZDF sind Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren 4,5 Stunden am Tag online. Als ich diese Zahl gelesen habe, habe ich gedacht: Wie soll ich das Eltern vermitteln, dass Kinder nach einem langen Schultag noch 4,5 Stunden online sind, aber dann auch noch Hausaufgaben machen, vielleicht Aufgaben im Haushalt übernehmen müssen, noch ein Hobby haben? Der Tag ist ja viel zu kurz für das alles.

Und wofür nutzen Jugendliche Medien vor allem?

Mediennutzung findet auch punktuell statt. Vor allem morgens nach dem Aufstehen und vor dem Schlafengehen. Zu wissen, was ist in meiner Peer-Group oder in meiner Klasse los, wer denkt wie, ist eine ganz wichtige Information für Jugendliche. Es ist doof, auf den Schulhof zu kommen und alle anderen haben Informationen, nur ich nicht. Das ist ein Scham-Moment, den Jugendliche versuchen zu vermeiden.

Ab wann sollten sich Eltern Sorgen machen, dass ihre Kinder zu viel Medien nutzen?

Das ist nicht einfach zu beantworten. Zeitlich kann man es nicht festmachen. Es sind eher weiche Faktoren, auf die man achten sollte. Wie sieht es im Freundeskreis aus? Gibt es noch andere Hobbys? Werden Aufgaben innerhalb der Familie erledigt? Es kann aber auch sein, dass jemand, der gerade in der Pubertät ist, keine Lust auf Hobbys hat oder im Umbruch mit seinem Freundeskreis steckt. Dann ist es vielleicht keine Mediensucht, sondern eine normale Entwicklungsstufe. Das abzuwägen, ist häufig schwierig für Eltern. Oft fehlt Vertrauen in der Erziehung. Da versuchen wir, Eltern zu unterstützen.

Wie machen Sie das?

Indem wir Eltern helfen, ein Gefühl für ihre Kinder zu entwickeln. Wenn wir Anfragen haben zum Thema ,Ist mein Kind mediensüchtig?‘, laden wir die Eltern ein und hoffen, dass die Kinder dann auch mitkommen und aus ihrer Sicht erzählen. Ich übersetze dann, was die Kinder in ihrer Sprache über Mediennutzung erzählen. Ich erinnere Eltern auch immer gerne an Konflikte aus ihrer eigenen Pubertät, denn da ist auch nicht immer alles ganz toll gelaufen. Es gehört einfach zum Ablösungsprozess, dass man irgendwann nicht mehr nur mit Mama und Papa auf dem Sofa kuscheln will. Eltern sind irgendwann ,voll uncool‘.

Ab welchem Alter sollten Kinder Medien nutzen?

Kinder kommen mit digitalen Medien bei ihrer Geburt in Kontakt. Der Vater macht sofort ein Foto und schickt es über die verschiedenen Messenger an die Familie: ,Unser Schatz ist da‘. Kinder merken von Anfang an, dass sie viel fotografiert werden von den Eltern. Sie lernen sofort, dass das Smartphone wichtig ist. Vielleicht skypen sie auch mit Omas und Opas. Das alles passiert ja schon weit vor der Schule. Es gibt nicht mehr die Frage, ab wann ein Kind mit Medien in Kontakt kommen sollte. Klar ist aber, dass Eltern das Vorbild sind.

Was ist Ihrer Meinung nach die größte Herausforderung für Eltern?

Dass alles viel zu schnell geht, weil immer wieder etwas Neues dazu kommt. Eltern kommen häufig gar nicht mehr hinterher. Ich höre oft, dass die noch von Facebook reden, aber die Kinder sind nicht mehr dort, sondern auf Instagram oder Youtube. Wenn ich gerade etwas über die Mediennutzung von Kindern gelernt habe, kann das schon ein halbes Jahr später völlig anders sein. Es ist ein ständiger Prozess.

Das bedeutet, dass vor allem Zuhören und Reden wichtig sind?

So lernen wir als Fachmenschen ja auch. Wenn Eltern nur kontrollieren und ständig spionieren, werden ihnen die Kinder nichts sagen. Wir fragen Schüler, wie ihre Mediennutzung aussieht und machen sie damit fähig, ihre Sachen zu erklären. Man darf vor allem nicht verurteilen. Wenn mein Kind mit seinem Smartphone oder Tablet in die Küche kommt und sagt: ,Guck mal‘, sollte ich nicht sagen: ,Ich habe gerade keine Zeit‘. Es ist ein Gesprächsangebot und das sollte man annehmen.

Stichwort Sicherheit. Wie schütze ich mein Kind am besten?

Umso kleiner die Kinder sind, umso mehr Jugendschutz sollte man einrichten. Es gibt da ja viele Einstellungen. Gut sind auch spezielle Suchmaschinen wie ,Frag Finn‘ oder ,Blinde Kuh‘. So bald die Kinder auf einer weiterführenden Schule sind, ist es Schulhofwissen, wie man an den Tools vorbeikommt. Dann kann ich mich als Elternteil nicht mehr auf die Technik verlassen, sondern muss die Diskussion mit meinem Kind führen. Der Umgang mit dem analogen und dem digitalen Draußen gehört zur Erziehung. Eltern müssen Lösungsvorschläge machen. Sie können aber auch ihre Ängste äußern.

Eine schwierige Zeit für Jugendliche ist die Pubertät. Auch, was den Umgang mit Medien angeht?

Am Ende dieser Phase sollte ein Lebensentwurf stehen. Dass der Jugendliche weiß: Will ich eine Ausbildung machen, Abitur? Dass Partner oder Partnerin eine Rolle spielen. Alles Schritte, die dann anstehen. Wenn die alle nicht gemacht werden wollen von den Kindern, sehen wir eine Problematik. Da versuchen wir, Ziele zu erarbeiten.

Inwiefern?

Um die Computersprache zu benutzen: Was brauche ich, damit ich das Erwachsenen-Level gut durchspielen kann? Auch wenn ich erfolgreicher Youtuber werden will, fällt mir das ja nicht in den Schoß. Und ganz im Ernst: Wenn ich noch in dem Alter wäre, würde ich das auch versuchen. Das ist doch ein cooler Lebensentwurf, durch die Welt zu reisen und dafür Geld zu bekommen, dass ich ein Foto oder Video von mir am Strand veröffentliche. Es ist aber wie früher mit dem Berufswunsch Profifußballer. Nur wenige schaffen es wirklich. Das müssen wir den Jugendlichen klarmachen.

Die Fragen stellte Nina Willborn.

Zur Person:

Markus Gerstmann arbeitet als Medienpädagoge, seit 2001 im ServiceBureau Jugendinformation. Erfahrungen sammelte der 54-jährige Bremer unter anderem auch als Mentor, Erzieher und Coach.