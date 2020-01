In Bremen ist die Schule Borchshöhe die einzige, die die Klassen eins bis sechs umfasst und ein jahrgangsübergreifendes pädagogisches Konzept praktiziert. (Stefanie Preuin)

Das bevorstehende Aus für ein pädagogisches Experiment in Vegesack schlägt politische Wellen. Die Parteispitze der Bremer Grünen hat am Freitag an CDU-Landeschef Carsten Meyer-Heder appelliert, eine Fortsetzung des Schulversuchs an der Grundschule Borchshöhe zuzulassen. Die Schule ist stadtweit die einzige, die die Klassen eins bis sechs umfasst und ein jahrgangsübergreifendes pädagogisches Konzept praktiziert. Die Schule hatte bei der Bildungsbehörde beantragt, dieses Konzept nun auf die komplette Mittelstufe auszudehnen, sich also gewissermaßen als kombinierte Grund- und Oberschule aufzustellen.

Die CDU-Beiratspolitiker in Vegesack können damit leben, nicht aber die Bildungspolitiker der Bremer Christdemokraten. Sie sehen in dem Konzept eine Abweichung vom sogenannten Bremer Schulkonsens, der 2018 von CDU, SPD, Grünen und Linken erneuert worden war. Er schließt Schulversuche für weitere zehn Jahre aus. Die zugrunde liegende Überlegung: Die Schulen sollen sich in Ruhe entwickeln können, ohne alle paar Jahre nach Regierungswechseln strukturellen Reformen unterzogen zu werden.

Die Ausdehnung des pädagogischen Konzepts an der Borchshöhe wäre ein solcher Schulversuch gewesen, eine entsprechende Abweichung vom Schulkonsens hätte also der Zustimmung aller politischen Partner bedurft. SPD, Grüne und Linke waren dafür. Die Grünen haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, die Christdemokraten mit ins Boot zu holen. In ihrem Brief fordern die Landesvorsitzenden Alexandra Werwath und Florian Pfeffer Carsten Meyer-Heder auf, „sich als CDU-Vorsitzender in dieser Frage vom pädagogisch Besten für die Kinder leiten zu lassen“. Weiter heißt es: „Wir können uns nicht vorstellen, dass Sie einen erfolgreichen Bildungsansatz ohne Not zerschlagen wollen.“ Die Grünen seien zu einer schriftlichen Versicherung bereit, dass während der Laufzeit des Schulkonsenses keine sonstigen Schulversuche für die Jahrgänge eins bis zehn genehmigt werden.

Die CDU-Bildungsexpertin Yvonne Averwerser hatte dem Ansinnen der Schule Borchshöhe bereits eine Absage erteilt, und Carsten Meyer-Heder machte am Freitag klar, dass er nicht die Absicht hat, seinen Fachpolitikern in die Parade zu fahren. Im Gespräch mit dem WESER-KURIER sagte er: „Ich lasse mir von den Grünen nicht den Schwarzen Peter zuschieben.“ Ihr Appell spreche zwar seine pragmatische Ader an, aber: „Pragmatismus heißt für mich auch, dass wir nicht ständig den vorhandenen Schulstrukturen herumdoktern.“ Außerdem sei es realitätsfern, der Schule Borchshöhe jetzt die Ausdehnung ihres jahrgangsübergreifenden Konzepts zu gestatten, und einer anderen Schule ähnliche Wünsche zu versagen. „Erlaubst du's einem, muss du's allen erlauben“, so der CDU-Vorsitzende. Der Einladung der Grünen zu einem Gespräch über den Sachverhalt werde er sich allerdings nicht entziehen.

Alexandra Werwath und Florian Pfeffer hatten in ihrem Brief ein Spitzengespräch unter den Vorsitzenden der am Schulkonsens beteiligten Parteien vorgeschlagen, um die Frage der Schule Borchshöhe noch einmal gründlich zu beraten. Wann dieses Gespräch nun stattfinden wird, ist noch offen.

Der Schulversuch an der Borchshöhe steht rechtlich schon länger auf einem wackeligen Fundament. Denn mit dem Schulgesetz aus dem Jahr 2009 hatte die Bürgerschaft eine sechsjährige Grundschule eigentlich ausgeschlossen. Formal werden die Borchshöhe-Schüler der Jahrgänge fünf und sechs deshalb an der benachbarten Oberschule Lerchenstraße geführt. Doch dieses Schulzentrum im Ortsteil Aumund-Hammersbeck wird schon seit Jahren von von mehr Kindern angewählt, als dort untergebracht werden können. Die Viertklässler der Grundschule Borchshöhe mussten sich deswegen dem üblichen Aufnahmeverfahren für weiterführende Schulen unterziehen, um einen Platz an der Oberschule Lerchenstraße zu bekommen und so in den Klassen fünf und sechs in dem jahrgangsübergreifenden Modell Borchshöhe beschult werden zu können. Nicht bei allen Kindern hat das in der Vergangenheit geklappt.