Rinderbäckchen auf Polentabohnen kochen Gefängnisinsassen unter der Leitung von Spitzenkoch Wolfgang Pade (r.) und seinem Auszubildenden Juan Chawisch (l.). (Frank Thomas Koch)

Wolfgang Pade schaut in die Gesichter etlicher Gefangener, die in den Innenhof der Justizvollzugsanstalt (JVA) Oslebshausen strömen. Darunter sind die sechs Köche, die dem Verdener Spitzenkoch an diesem Donnerstag helfen sollen, ein mediterranes Drei-Gänge-Menü für etwa 50 Mitarbeiter des Gefängnisses zu kochen. Ein Insasse mit Bomberjacke und Halstattoos tritt zu ihm und grüßt. Er wird später die Teller waschen. Fünf weitere stellen sich dazu. Dann folgen sie Pade schweigend in die Ausbildungsküche des Gefängnisses. Erst dort, in den bordeauxroten Kochjacken, Spargel und Bohnen schneidend, werden sie gesprächiger.

Pade leitet die Gefangenen freundlich und bestimmt an, möglichst wie in einer normalen Restaurantküche. Für die regelmäßig kochenden Insassen soll es eine Bewährungsprobe wie im echten Berufsalltag eines Kochs sein. Und fast wirkt der Raum unter Pades Regie wie eine reguläre Großküche: In der Pfanne zischen die blutigen Rinderbacken, es riecht nach heißem Olivenöl und frischem Knoblauch. Der Spitzenkoch hält sich die Finger an die Schläfen und murmelt „Polenta“.

Es herrscht typischer Küchenstress. Nur hat die Küche vergitterte Fenster, genau dreizehn Messer und nach Angaben von JVA-Küchenchef Detlev Jendrich sicherheitshalber einen Elektroherd. Den früheren Gasherd habe ein Häftling in der Vergangenheit manipuliert und somit einen Wächter aus dem Gebäude gesprengt, erinnert sich Jendrich, der für die Sicherheit in der Küche sorgt. An seinem Gürtel hängt neben einem rasselnden Schlüsselbund ein Handy mit roten Nofallknopf. „Wenn ich den drücke, sind in ein bis zwei Minuten die Beamten hier“, erklärt er.

Für Pade ist das alles nichts Neues. Schon einmal hat er in der JVA Oslebshausen gekocht. Gelassen und routiniert erklärt er Beyhan Öner* das Rezept zu den geschmorten Rinderbäckchen à la „Boeuf Bourguignon“. Langsam schneidet der 41-Jährige Öner danach große Zwiebeln in Würfel.

Erst seit zwei Monaten arbeitet der wegen Drogenhandels verurteilte Mann mit den weichen Gesichtszügen in der Küche. Es ist eine der Straftaten, mit denen man in das begehrte Küchenteam aufgenommen werden kann. Ausgeschlossen werden nach Angaben der JVA-Leitung Mörder und Straftäter, die mit Körperverletzung auffällig geworden sind.

Drei Stunden später schnauft Öner. Ohne Pause trägt er die warmen Teller mit den Gängen in den großen Speiseraum zu den JVA-Mitarbeitern. Laut ruft ihm Küchenchef Jendrich die Namen der Gefängnismitarbeiter zu, die eine thailändische Kokossuppe oder den Hauptgang bekommen sollen, aber Öner kennt sie nicht. Ratlos trägt er volle Teller wieder in die Küche und dafür verfrüht Desserts hinaus. Es herrscht Chaos. Küchenchef Jendrich brüllt. Hinter seinem Rücken zuckt Öner nur lächelnd mit den Schultern.

Pade schüttelt ruhig den Kopf. „Wäre ich besser zu Hause geblieben“, sagt er. Jeder brülle hier herum, aber das mache den Service doch nicht besser. Mit den bloßen Händen greift er die gelben Bandnudel im Knoblauch-Chili-Öl und drapiert sie auf den vorgewärmten Tellern. In seiner Nähe gibt Mike Geerst* Befehle: „Beyhan komm, gib ein bisschen Gas, ich brauche den Koriander!“ Der 32-jährige Häftling zwinkert nur selten, während er schnell und konzentriert die Rinderbäckchen so auf den Tellern anordnet, wie Pade es ihm gezeigt hat.

Geerst ist gelernter Koch. Wie Wolfgang Pade arbeitete auch er nach seiner Ausbildung in Sterne-Restaurants etwa in Süddeutschland. Das Kochen war damals seine Leidenschaft, aber auch sein Verhängnis: Um die langen Tage in den Küchen auszuhalten, begann er Kokain zu nehmen und war damit nach eigenen Angaben kein Einzelfall: „In jeder Küche, in der ich gearbeitet habe, wurden Drogen konsumiert“, sagt Geerst.

Als ihm das Geld für das teure Rauschmittel ausging, brach er Autos auf und stahl Wertsachen, bis er erwischt wurde. Nun ist er das zweite Mal in Haft, aber es gehe ihm gut, sagt er, „körperlich zumindest“. Und psychisch? „Naja, toll ist es hier im Knast nun wirklich nicht“, antwortet er. Ihn störe, dass er nicht selbst über seinen Tag bestimmen könne. Nur in der Küche, also an fünf Tagen in der Woche, sei es besser. Hier habe er gewisse Vorteile wie etwa Telefongespräche außerhalb der üblichen Zeiten.

Die Küche hat sich geleert. Fast alle Insassen betreuen die Mitarbeiter im Speisesaal. Nur Pade ist am Herd, ihm gegenüber Geerst. Letzterer schaut leicht schüchtern zu dem konzentrierten Chefkoch herüber. „Ich verfolge ,Pades' schon viele Jahre auf Facebook“, sagt Geerst. Pade schaut lächelnd auf. „Wie heißt du noch mal?“ fragt er. Hoffnungsvoll antwortet Geerst. Doch der Verdener schaut schon wieder in die Pfanne und greift mit den Fingern Gemüse daraus, um es zu probieren.

Eine neue Gelegenheit zu imponieren bietet sich Geerst prompt: Die Desserts seien leer, meldet ein Insasse. „Ich kann etwas mit Quark anrühren“, schlägt Geerst vor. Pade stimmt zu. Schon mixt der junge Koch, reibt Zitronenschale und gibt Befehle. Plötzlich hat nur noch er das Sagen in der JVA-Küche. „Er ist ein Profi“, sagt Pade mit Blick auf den durch die Küche wirbelnden Geerst.

Schließlich sind alle Essen serviert. „Sehr schön, sehr schön“, sagt Pade. Geerst koordiniert bereits das Aufräumen. Danach wird er in die Kantine für Häftlinge gehen und endlich selbst essen: Eintopf mit weißen Bohnen, wie alle Insassen in der JVA Oslebshausen.

*Namen geändert.