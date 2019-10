Legalisieren statt kriminalisieren, fordert der Wohlfahrtsverband der Paritätische Bremen. (Torsten Leukert/dpa)

Der Paritätische Bremen fordert eine Neuausrichtung der Drogen- und Suchtpolitik in Bremen. Der Spitzenverband der Wohlfahrtspflege will, dass der legale Konsum und kontrollierte Verkauf von Cannabis umgesetzt wird. Ebenso spricht sich der Verband für einen Drogenkonsumraum, für mehr Hilfen für Suchtkranke und eine bessere Präventionspolitik aus.

„Die Substanz Cannabis verursacht geringere Schäden als der Umgang damit“, sagte Regine Geraedts, die stellvertretende Vorsitzende des Verbandsrates des Paritätischen Bremen, am Montag. So binde etwa die Verfolgung von Cannabis-Dealern viele Ressourcen bei der Polizei, die besser in wichtige sozialstaatliche Aufgaben investiert seien. Der Konsum von Cannabis sei verbreitet in der Gesellschaft, die Weltgesundheitsorganisation stufe die Substanz nicht mehr als gefährliche Droge ein. „Trotzdem wird Cannabis genauso kriminalisiert in Deutschland wie harte Drogen“, kritisierte Geraedts.

Hochgradig gefährliche Substanzen sollen dem Verband zufolge verboten bleiben. „Verfolgt werden müssen der Handel, die mafiösen Strukturen, nicht der Konsument, der Kranke“, unterstrich Hermann Schulte-Sasse, Vorsitzender des Verbandsrates des Paritätischen. „Leute, die von illegalen Drogen abhängig sind, sind erst mal Erkrankte“, sagte Geraedts. Für diese Menschen solle nicht die Polizei zuständig sein, sondern Gesundheitseinrichtungen. Der Verband kritisierte ebenso, dass die Mittel für die Drogenhilfe in Bremen stagnierten. Zudem müssten Präventionsangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ausgebaut werden.

Einige Forderungen des Paritätischen sind im Grundsatz bereits im Koalitionsvertrag des Senats aus SPD, Grüne und Linke enthalten. Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) will zum Beispiel einen Drogenkonsumraum einrichten, zur Freigabe von Cannabis heißt es in dem Koalitionsvertrag: „Wir werden alle Möglichkeiten ausschöpfen, um ein wissenschaftliches Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe von Cannabis auf den Weg zu bringen“.

Doch darauf verlässt sich der Spitzenverband nicht. „Es braucht Anschub“, sagte Geraedts. Schon in der vergangenen Legislaturperiode hatte Rot-Grün ein Modellprojekt zur Cannabis-Freigabe geplant. Letztlich scheiterte das Vorhaben jedoch. „Wir haben die Hoffnung, dass es dieses Mal umgesetzt wird“, sagte Wolfgang Luz, Vorstand des Paritätischen Bremen.

Der Paritätische ist ein Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege mit mehr als 200 Mitgliedsorganisationen in Bremen. Mit seinem Positionspapier zur Drogen- und Suchtpolitik will er eigenen Angaben zufolge eine Debatte über ein Thema anstoßen, das wichtig für die Zukunft Bremens sei.