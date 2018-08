Drei Tage nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen und anschließenden Demonstrationen mit Übergriffen auf Ausländer in der sächsischen Stadt Chemnitz haben am Mittwochabend spontan Hunderte von Menschen auf dem Vorplatz des Bremer Hauptbahnhofs demonstriert. (Christina Kuhaupt)

Drei Tage nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen – ein Iraker und ein Syrer sitzen als Tatverdächtige in Untersuchungshaft – und anschließenden Demonstrationen mit Übergriffen auf Ausländer in der sächsischen Stadt Chemnitz haben am Mittwochabend spontan Hunderte von Menschen auf dem Vorplatz des Bremer Hauptbahnhofs demonstriert. Unter dem Motto "Rechten Terror Stoppen" rief das Bündnis gegen Rechtspopulismus und Rassismus die Bremer dazu auf, sich gegen jede Form von Rassismus zu stellen und klar zu zeigen, dass sie Ausschreitungen wie die in Chemnitz nicht schweigend hinnehmen.