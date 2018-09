Bremen. 60 schwarz gekleidete Menschen haben sich am Sonntagvormittag in der Eickedorfer Straße beim Torfkanal versammelt. Sie waren, so die Polizei, zu einer spontanen Gedenkveranstaltung für den Bremer Neonazi Marcel K. zusammengekommen, der in der Szene als „Captain Flubber“ bekannt war. Ein Passant hatte, wie berichtet, den leblosen Körper des 32-Jährigen am vergangenen Mittwoch in Mönchengladbach gefunden. Die zuständige Staatsanwaltschaft sagte nach der Obduktion, dass er Suizid begangen hatte.

Die Polizei hatte die Gedenkveranstaltung in Bremen beobachtet, bei der weder skandiert wurde, noch Transparente zu sehen waren. Aus Sicht der Polizei hätte es an der Veranstaltung nichts zu beanstanden gegeben, teilte ein Sprecher mit. Am frühen Mittag löste sich die Versammlung auf.