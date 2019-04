Auf rund 28 Millionen Euro werden die Kosten für die Sanierung der Sportanlagen der Universität Bremen geschätzt. (Christina Kuhaupt)

Erhebliche Schäden am Gebäude, statische Probleme oder eine hohe Schadstoffbelastung – die Mängelliste für die Sportanlagen der Universität Bremen ist lang. Unter den Fliesen oder in den technischen Anlagen befindet sich Asbest und auch die Legionellenproblematik in den Wasserleitungen ist laut einem Bericht von Martin Mehrtens, Kanzler der Universität, nur mit "unverhältnismäßig hohem Aufwand" in den Griff zu bekommen. Der Zustand der Sportanlagen und -hallen ist so schlecht, dass eine Schließung jederzeit droht. Im Wissenschaftsplan 2025 sind bislang 15,7 Millionen Euro für die Sanierung eingeplant. Doch das reicht nicht. "Es gibt eine sehr grobe Kostenschätzung für die Grundsanierung der Sportanlagen und des Sportturms mit rund 28 Millionen Euro", sagt Uni-Kanzler Martin Mehrtens. Bremer Politiker sehen Handlungsbedarf und fordern ein konkretes Sanierungskonzept.

Der Grünen-Abgeordnete Mustafa Öztürk hatte für den Wissenschaftsausschuss der Bremischen Bürgerschaft einen schriftlichen Bericht angefordert, der dem WESER-KURIER vorliegt. Darin ist von einem "hygienisch bedenklichen" Zustand der Sanitär- und Lüftungsanlagen die Rede. In den Sporthallen komme es zu Unfallgefährdungen, beispielsweise durch einen unkontrollierten Einbruch des Schwingungsbodens oder durch eine teilweise Ablösung des PVC-Bodens. Unzureichender Wärmeschutz oder zahlreiche Defizite beim Brandschutz kommen hinzu.

Eine akute Gefährdung durch die „hohe Schadstoffbelastung im Baukörper“ bestehe zurzeit laut Kanzler Mehrtens nicht. Asbest sei in der Spachtelmasse unterhalb der Fliesen und in Anlagendichtungen festgestellt worden. Akuten Handlungsbedarf würde es erst bei einer Reparatur beziehungsweise Sanierung der Anlagen geben. Also dann, wenn der Asbest freigesetzt wird. Alle Sporthallen, Bäder und Plätze seien derzeit ohne Einschränkung nutzbar, sagt Mehrtens. Neben Angeboten des Uni-Sports sind auch zahlreiche Vereine und Schulklassen in den Hallen der Uni vertreten.