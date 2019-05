Sportunterricht sollte eigentlich fester Bestandteil der Stundentafel sein. (Güngör)

Beim Sportunterricht an Bremens Grundschulen liegt einiges im Argen. Daraus hat der Senat am Donnerstag in der Fragestunde der Bürgerschaft kein Hehl gemacht. „Wir sind mit der Situation derzeit nicht zufrieden“, gestand Bildungsstaatsrat Frank Pietrzok ein.

Hintergrund war eine Anfrage der FDP-Fraktion, die sich nach den Bemühungen der Landesregierung erkundigt hatte, die Ressourcen für die Sportlehrerausbildung zu stärken. Wie berichtet, sieht der im Herbst 2018 vorlegte Wissenschaftsplan für das kleinste Bundesland vor, an der Bremer Uni die Ausbildung für das Lehramt an Grundschulen sowie an Gymnasien und Oberschulen im Fach Sportpädagogik wieder aufzunehmen.

„Die Umsetzung dieses Planungsauftrags wird voraussichtlich einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen“, hieß es dazu in der schriftlichen Antwort des Senat auf die Anfrage der Liberalen. Das liege nicht zuletzt am hohen Investitionsbedarf für die Instandsetzung der Uni-Sportstätten. Kurzfristig, so ließ sich dieser Darstellung entnehmen, wird Bremen die Sportlehrerausbildung also kaum forcieren können.

Für die Grundschulen bedeutet das nichts Gutes. Laut Pietrzok wird dort weiterhin versucht werden müssen, den Mangel an Sportpädagogen durch den Einsatz fachfremder Kräfte zu kompensieren. Wie viele Sportstunden im Primarbereich derzeit ausfallen und wie viele fachfremde Lehrer Sport unterrichten müssen, konnte der Staatsrat nicht annähernd beziffern.

In einer zweiten Anfrage erkundigten sich die Liberalen danach, ob es in der Verkehrsbehörde eine systematische Auswertung von Stauschwerpunkten gibt, insbesondere bei der Koordination von Baustellen. Nein, eine solche Analysestelle gebe es nicht, erfuhr das Plenum vom zuständigen Senator Joachim Lohse (Grüne). Das gelte sowohl für die Autobahnen und Bundesstraßen im Land Bremen als auch für die Stadtstraßen. Die Aufgabe der Baustellenkoordination liege darin, geplante Baumaßnahmen im Straßenraum „so zu organisieren, dass die Leistungsfähigkeit des Straßennetzes so gering wie möglich eingeschränkt wird und erforderliche Umleitungsstrecken zeitgleich möglichst von Einschränkungen freigehalten werden“, so Lohse. Eine systematische Analyse von Stauproblemen gehöre nicht zum Job der Koordinatoren.

Laut Lohse hat seine Behörde die anderen Senatsressorts aufgefordert, Großveranstaltungen und andere voraussehbare Ereignisse mit großem Verkehrsaufkommen zu melden, sodass sie bei der Baustellenkoordination berücksichtigt werden können. Zudem habe er darum gebeten, „bei der Planung weiterer Veranstaltungen auf die bekannte Baustellenplanung Rücksicht zu nehmen“.