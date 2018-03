Michael Hanfler (21) auf seinem BMX-Rad. (Christina Kuhaupt)

Schnell, präzise und akrobatisch: Bei der Messe „Passion“ wird sich alles um junge und urbane Sportarten drehen. Roll- und Inline-Skating, Hindernisparcours für Motocross-Fahrräder sowie Calisthenics – choreografische Gymnastikübungen und Klimmzüge an den Barren – gehören zu den Themen des Sporttreffens am Wochenende in den Hallen der Messe Bremen. Die Besucher können dort in die verschiedenen Disziplinen reinschnuppern – aber lieber nicht versuchen, es gleich Michael Hanfler (21, Foto) nachzumachen. Skateboard-, BMX- und Calisthenics-Wettbewerbe werden als Rahmenveranstaltungen an den beiden Tagen organisiert.