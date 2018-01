Polizei sucht Zeugen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Sprengsatz explodiert vor Reihenhäusern in Bremen-Arsten

In Arsten explodierte in der Nacht zu Sonntag ein Sprengkörper in einem Neubaugebiet. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nach Zeugen.