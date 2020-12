Moderator Jan Böhmermann (rechts) hat eine von ihm unterschriebene Pappburg mit nach Bremen gebracht. Diese eignet sich hervorragend zum Spielen mit kleinen Figuren und kann natürlich auch noch bunt bemalt werden. (Karsten Klama)

Diese vier Sachpreise gibt es sonst für kein Geld der Welt zu kaufen: einen ferngesteuerten Maserati von Ex-Werder-Profi Max Kruse, eine Pappburg des gebürtigen Vegesackers Jan Böhmermann, ein Trampolin von Olympionikin Kea Kühnel oder ein Spiel von Schriftsteller David Safier – alle original unterschrieben. Die vier Spenderinnen und Spender waren in den vergangenen Jahren zu Gast beim WESER-Strand-Talk des WESER-KURIER und sind dabei nicht sparsam gewesen. Jeder von ihnen hat ein kleines Geschenk mitgebracht, das nun an den jeweils Meistbietenden zugunsten der Weihnachtshilfe gehen wird.

Auch Werder Bremen beteiligt sich mit zwei besonderen Fan-Utensilien an der Auktion: Im Versteigerungstopf sind ein grün-weißes Originaltrikot und ein Werder-Ball – beide sind von den aktuellen Spielern und Trainern unterzeichnet und haben damit schon jetzt einen echten Sammlerwert.

Erinnerungsstücke und exklusive Erlebnisse

Für die Weihnachtshilfe des WESER-KURIER ist 2020 wie für so viele andere Vereine ein außergewöhnliches Jahr: So muss das traditionelle Benefizkonzert in der Glocke mit den Philharmonikern genauso ausfallen wie die Vorstellung des Circus Roncalli, deren Erlös normalerweise komplett an Weihnachtshilfe geht. Dennoch brauchen bedürftige Kinder und Familien gerade jetzt finanzielle Unterstützung. Daher hat sich der WESER-KURIER in diesem Jahr mit Sponsoren zusammengetan, die neben den Erinnerungsstücken auch exklusive Erlebnisse zur Verfügung stellen – für den jeweils Meistbietenden.

Wer sich für die Preise interessiert, kann sein Gebot unter dem Stichwort „Weihnachtshilfe“ und der Nennung des Preises noch bis Dienstag, 22. Dezember, 18 Uhr per E-Mail an die Adresse lokales@weser-kurier.de abgeben. Alle Auktionen und die Teilnahmebedingungen an der Versteigerung gibt es unter www.weser-kurier.de/weihnachtshilfe.

Zur Sache

Die weiteren Preise im Überblick

Drei-Gänge-Menü mit dem Bürgerschaftspräsidenten, Führung auf den Fallturm, Wohnzimmerkonzert der Bremer Philharmoniker, eine Stunde allein im Universum, Statistenrolle im „Tatort“, Theaterführung mit Michael Börgerding, Bullitour mit Til Mette, Führung durchs Marum, Tanzstunde mit Grün-Gold-Trainer Roberto Albanese – für diese Preise kann mitgeboten werden.