Von chronischer Migräne sprechen Spezialisten, wenn die Betroffenen mehr als 15 Attacken im Monat haben. (Andrea Warnecke/dpa)

Oft kündigen sich die Attacken mit Flimmern vor den Augen oder Lichtblitzen an. Später, manchmal erst nach Tagen, bohrt sich der Schmerz in den Kopf. Es dröhnt, pulsiert, hämmert oder drückt. Schwindel, Lichtempfindlichkeit, Übelkeit und Erbrechen können dazukommen. Vielen hilft dann nur noch der komplette Rückzug und die Abschottung von der Außenwelt – bis die Migräne-Attacke nach und nach wieder abebbt. Bis zum nächsten Mal – wenn sich der Schmerz erneut in den Kopf bohrt. Migräne kann den Betroffenen das Leben zur Qual machen. Vor allem dann, wenn die Attacken mehrere Male im Monat auftreten und wenn Medikamente kaum ­helfen.

Diesen Patienten geben jetzt neue Wirkstoffe Hoffnung, der erste wurde im November vergangenen Jahres für den deutschen Markt zugelassen. Im Frühjahr dieses Jahres folgten weitere Substanzen. „Die Wirkstoffe sind tatsächlich eine echte Innovation. Es sind die ersten Medikamente gegen Migräne in der Vorbeugung, die sich mit dem speziellen Ablauf einer Migräne-Attacke befassen“, erklärt der Bremer Neurologe und Regionalbeauftragte der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft, Dr. Andreas Peikert.

Im Fokus der Wirksamkeit steht nach Angaben des Migräne-Spezialisten das sogenannte CGRP (Calcitonin Gene-Related-Peptide). „CGRP ist ein Neurotransmitter, ein Botenstoff, der im Gehirn und am Trigeminusnerven aktiv ist und bei der Migräne eine besondere Bedeutung hat“, erklärt Peikert. Die neue Antikörper-Therapie blockiere genau dieses CGRP, beziehungsweise den CGRP-Rezeptor. Bislang wurden Arzneistoffe bei der Migräne-Therapie eingesetzt, deren Wirkung im Zusammenhang mit Migräne eher ein Zufallsfund gewesen sei. Dazu gehören etwa Betablocker.

Peikert: „Neu an der zusätzlichen Therapie ist, dass die Antikörper eher die Ausführung der Migräne blockieren. Sie müssen nicht mehr im zentralen Nervensystem wirken und haben daher auch nicht mehr solche zentralnervösen Nebenwirkungen, die teilweise zu beobachten waren.“ Die Antikörper-Medikamente würden einmal alle vier Wochen gespritzt. Die im November 2018 zugelassene Substanz Erenumab greife gezielt am CGRP-Rezeptor an; die in der Folge zugelassenen Substanzen nähmen das Neuropeptid selbst ins Visier.

Die ersten Erfahrungen bei Patienten mit sehr schweren und sehr häufigen Migräne-Attacken seien gut, auch was die Verträglichkeit bisher betreffe. „Man kann sagen, dass die Mittel eine gute Chance für diese besonders betroffenen Patienten sein können. Aber man muss auch überzogene Hoffnungen dämpfen, man muss die Wirkstoffe als einen weiteren Baustein in der Migräne-Therapie bewerten“, betont der Bremer Arzt. Seine Erfahrungen mit den neuen Substanzen hätten ein gemischtes Bild gezeigt: Bei etwa einem Drittel der Patienten hätten sie „hervorragend“ angeschlagen. „Das heißt: Die Zahl der Migränetage konnte deutlich gesenkt werden“, so Peikert. Bei einem Drittel sei eine „leichte“ Wirkung erkennbar, bei einem weiteren Drittel schlagen sie laut Peikert „gar nicht“ an. Diese Erfahrungen deckten sich mit Studien. „Warum dies so ist, weshalb einige Patienten sehr gut profitieren und andere wiederum überhaupt nicht, dafür gibt es derzeit keine Erklärung. In Studien wird das derzeit untersucht.“

Die neuen Wirkstoffe dürfen nach Angaben des Bremer Arztes nicht als erstes Mittel der Wahl in der medikamentösen Migräne-Therapie verordnet werden. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten nur dann, wenn alle anderen medikamentösen Möglichkeiten ausgeschöpft wurden oder diese Mittel nicht gegeben werden dürfen. Bei Asthmaerkrankten seien dies beispielsweise Betablocker. „Die Spritze kann nur Migräne-Patienten verschrieben werden, die an mehr als vier Tagen pro Monat Attacken haben“, betont der Spezialist.

Die bisherigen Studien zeigen laut Peikert, dass die Therapie offenbar nebenwirkungsärmer sei. Langzeitstudien gebe es zwar noch nicht, zuerst seien die Substanzen in den USA zugelassen worden, auf etwa viereinhalb Jahre Erfahrungen könne zurückgeblickt werden. „Verstopfung wird als mögliche Nebenwirkung genannt; Schwangere werden ebenfalls als Vorsichtsmaßnahme ausgeschlossen, weil man nichts über mögliche Schäden weiß“, erklärt Peikert. „Außerdem sollten Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Patienten, die einen Schlaganfall oder Herzinfarkt hatten oder gefährdet sind, die Mittel nicht gegeben werden.“ Kontraindikationen seien auch chronisch-entzündliche Darmerkrankungen. Und Patienten mit schweren Nierenfunktionsstörungen sollten die Mittel ebenfalls nicht bekommen, so ­Peikert.

Nach Angaben der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft leiden in Deutschland etwa 5,7 Millionen Menschen an Migräne. Ausmaß und Intensität der Attacken können sehr stark variieren. Von chronischer Migräne sprechen Experten ab 15 Migränetagen im Monat. Medikamente sind laut Peikert ein Baustein der Migräne-Therapie, Hauptbestandteil sei eine sogenannte leidensgerechte Lebensführung. Dazu zählen nach Angaben des Bremer Spezialisten Sport, Entspannungstechniken, ein geregelter und strukturierter Tagesablauf sowie ausreichend Schlaf. Peikert: „Das sind unverzichtbare Bestandteile der Therapie. Das kann kein Medikament bisher ersetzen.“