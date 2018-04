Polizeisprecher Niels Matthiesen zeigt eine Spuckschutzhaube. Seit Oktober 2014 ist die Haube in Bremen ein offizielles Einsatzmittel. (Kuhaupt)

Um sich davor zu schützen, bespuckt zu werden, setzen Bremer Polizisten seit Ende 2014 eine sogenannte Spuckschutzhaube ein, die den Spuckern über den Kopf gezogen wird. 2017 kamen diese Hauben 45 Mal zum Einsatz. Und dies durchweg mit Erfolg, wie aus einem aktuellen Bericht der Polizei hervorgeht: „In allen Fällen war der Einsatz der Spuckschutzhaube trotz erheblicher Gewaltbereitschaft und Gegenwehr der Betroffenen erfolgreich.“

Statistische Besonderheiten weist der Polizeibericht nicht auf. Die Einsätze verteilten sich relativ gleichmäßig über das gesamte Jahr, zwischen zwei- und sechsmal im Monat. 33 Mal ging es um den Schutz vor spuckenden Männern, zwölfmal um spuckende Frauen. Das Alter der Betroffenen reichte von unter 20 Jahren (zehn Fälle) bis über 40 Jahre (sieben Fälle), die Gesamtzahl von 45 Einsätzen entspricht exakt der Zahl des Vorjahres.

In allen 45 Fällen erfolgte die Spuckattacke auf die Polizeibeamten im Verlauf einer Festnahme. Anlass hierfür waren Straftaten von Körperverletzung und Diebstahlsdelikten über Bedrohung und Hausfriedensbruch bis hin zu Beleidigungen. Durch den Einsatz der Hauben konnten bereits angefangene und von den Betroffenen angedrohte Spuckattacken gestoppt oder verhindert werden, heißt es weiter in dem Bericht. Außerdem hätten die Hauben die Polizeibeamten auch mehrfach vor Beißattacken geschützt.

Wenn die Spuckschutzhaube zum Einsatz kam, dann durchweg gegen Personen, die bereits bei der Festnahme eine sehr aggressive Haltung gegenüber der Polizei eingenommen und sich vehement gewehrt hätten. Etwa zwei Drittel der Betroffenen stand dabei unter Alkoholeinfluss. Weil es im Verlauf der polizeilichen Maßnahme zu Spuckattacken oder deren Androhung gekommen sei, wäre der Einsatz der Hauben unerlässlich gewesen, betont die Polizei und schildert im Anhang ihres Berichtes mehrere Fallbeispiele (siehe unten).

Wegen der hohen Gewaltbereitschaft der Betroffenen habe sich das Überziehen der Hauben als schwierig erwiesen. In 38 der Fälle hätten die Männer und Frauen sich mit aktiver Gewalt in Form von Treten, Stoßen und Schlagen gewehrt, in den restlichen sieben sei die Gegenwehr in eher passiver Form erfolgt, durch „bloßes sich dagegen Sperren“. In einer Vielzahl der Fälle habe die Gewaltbereitschaft der Betroffenen den Tatbestand des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte erfüllt – 28 von ihnen kassierten dafür eine entsprechende Anzeige.

Hohe Gewaltbereitschaft

Die Spuckschutzhaube soll Polizisten auch vor Infektionserkrankungen schützen. Bei fünf der erfassten Fälle lagen bei den Betroffenen Infektionskrankheiten vor. In vier Fällen handelte es sich um Frauen, die laut polizeilichem Informationssystem an Hepatitis-C und ansteckenden Krankheiten erkrankt waren. Tatsächlich ging es dabei allerdings lediglich um zwei Frauen, denn eine der beiden bekam die Haube 2017 gleich dreimal übergezogen.

Der letzte Punkt der Polizeistatistik zum Einsatz der Spuckschutzhauben ist mit „Verletzungen/Medizinische Versorgung“ überschrieben. In keinem der 45 Einsätze habe der Einsatz der Hauben zu Verletzungen bei den Betroffenen geführt. Verletzt wurden aber zwei der beteiligten Polizisten. Einmal handelte es sich dabei um eine Prellung der linken Hand, einmal um eine Bisswunde im Oberschenkel. Beide Polizisten wurden ambulant behandelt und konnten ihren Dienst fortsetzen.

Bei einem Drittel der Fälle erfolgte nach dem Einsatz der Haube die Unterbringung der Betroffenen in einer psychiatrischen Klinik, in zwei weiteren Fällen hätten sie sich freiwillig zur Behandlung in eine solche Klinik begeben. Wie schon in den Vorjahren hätten sich die Hauben als Einsatzmittel bewährt, endet der Polizeibericht. Und ihr Einsatz sei unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit „zurzeit das mildeste Mittel zur Abwehr von Spuckattacken gegen Polizeibeamte“.

Wie Polizisten den Einsatz erleben

"Der Beschuldigte versuchte immer wieder, sich loszureißen, beleidigte die Beamten und drohte, diese körperlich anzugehen. Während er am Streifenwagen festgehalten wurde, ließ er sich fallen und biss in den Türgriff des Fahrzeugs. Trotz angelegter Handfesseln versuchte er, sich loszureißen. Beim Abtransport in den Streifenwagen versuchte derBeschuldigte, einem Kollegen und mir in den Oberschenkel zu beißen. Letztlich gelang es mit fünf männlichen Beamten, ihn in den Streifenwagen zu verbringen. Während der Fahrt war er erst komplett ruhig, spannte dann aber plötzlich und unvermittelt Arme und Beine an und versuchte, mir in den Finger zu beißen. Immer wieder rief er lautstark: 'Macht mich tot, macht mich tot, bitte.' An der Wache Stephanitor wurde ihm aufgrund seines Verhaltens – er sammelte Spucke in seinem Mund und drohte, sich selbst zu verletzen – eine Spuckhaube aufgesetzt und er in der Großraumzelle auf dem Fesselbett fixiert."

"Der Tatverdächtige einer Körperverletzung stieß wüste Beschimpfungen aus. Während ihm Handfesseln angelegt wurden, drehte er seinen Kopf und spuckte in Richtung meines Gesichts. Ich bekam dadurch die Spucke in meine rechte Gesichtshälfte. Zwecks Unterbindung weiterer Spuckattacken fixierte ich mit der rechten Hand zunächst den Kopf des Tatverdächtigen seitlich auf dem Boden. Mit meiner linken Hand holte ich die Spuckhaube aus meiner Diensthose und versuchte, ihm die Haube aufzusetzen. Hierbei bewegte er ständig seinen Kopf hin und her. Nach mehreren Versuchen gelang es mir. Als wir ihn aufrichteten, stellten wir fest, dass die Spuckhaube zerrissen und somit unbrauchbar war. Während des Transports zur Wache versuchte er erneut, nach einem Kollegen zu spucken. Auf der Wache gelang es ihm, einem Kollegen in den Daumen zu beißen. Da der Kollege Lederhandschuhe trug, wurde er durch den Biss nicht verletzt."

"Die Frau wurde verbal immer lauter und lief wild gestikulierend auf und ab. Dabei wechselte sie sprunghaft die Themen. Sie schrie, dass sie einen Weg finden werde, sich umzubringen und dass sie ihr Kind verloren habe. Auf dem Weg zum Polizeirevier schrie sie plötzlich: 'Ich kann auch anders' und trat mit dem linken Bein gegen die rechte Schulter des Fahrzeugführers und versuchte mich anzuspucken. Die Verwendung der Spuckschutzhaube wurde angedroht. In den polizeilichen Informationssystemen war sie mit dem Merker 'Ansteckungsgefahr' verzeichnet. Da sie während der Fahrt das Spucken nicht unterließ, wurde die Spuckschutzhaube verwendet. Im Kurzgewahrsam wollte die Betroffene sich mehrmals losreißen. Sie spuckte weiterhin von innen gegen die Spuckschutzhaube und schrie Unverständliches. Der Sozialpsychiatrische Krisendienst wurde informiert, eine zwangsweise Unterbringung angeordnet."

"Am Einsatzort konnten wir eine verdächtige Person feststellen. Er machte einen verwirrten, sprunghaften Eindruck. Dies äußerte sich, indem er hin und her ging und eine drohende Haltung einnahm und sagte: 'Euer Auto macht mich aggressiv. Da steht Polizei drauf.' Beim Eintreffen eines zweites Streifenwagens kam es zu einem Aggressionsausbruch. Der Tatverdächtige hob eine drei Meter lange Eisenkette auf, schwang sie über seinem Kopf und sagte, dass er uns umbringen möchte. Nach Einsatz des Reizstoffsprühgeräts ging der Tatverdächtige zu Boden, ließ die Eisenkette fallen und konnte an Händen und Füßen fixiert werden. Aufgrund des dauerhaften Spuckens wurde ihm eine Spuckschutzhaube aufgesetzt. Bei der Durchsuchung wurden Betäubungsmittel aufgefunden. Er drohte immer wieder, uns umzubringen: 'Hätte ich eine Waffe, würde ich euch abknallen.'"