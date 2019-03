Ein 17-jähriger Bremer steht im Verdacht, Erpressermails verschickt zu haben. (Alexander Heinl/dpa)

Ein 17-jähriger Bremer steht im Verdacht, erpresserische Spam-Mails verschickt zu haben. Rund 150 Fälle werden ihm vorgeworfen, wie die Zentralstelle Cybercrime Bayern und das Bayerische Landeskriminalamt mitteilten. Sie waren auf den 17-Jährigen aufmerksam geworden, als sie in rund 3200 Fällen dieser Art in Bayern ermittelten.

Der Verdächtige habe vorgegeben, dass der Computer der Betroffenen mit einer Schadsoftware infiziert gewesen sei. Diese habe unbemerkt Videoaufnahmen beim Besuch von Pornoseiten oder bei sexuellen Handlungen über die Web-Cam anfertigt, so die Behörden. Der mutmaßliche Täter habe dann gefordert, ein Schweigegeld zu bezahlen. Anderenfalls werde er die Aufnahmen im Umfeld und Freundeskreis der Betroffenen über soziale Medien streuen.

Durchsuchung bereits im November 2018

Bereits im November 2018 sei das Zimmer des Jugendlichen in seinem Elternhaus in Bremen untersucht worden, teilten die Ermittler mit. Dabei konnte Beweismaterial sichergestellt werden, das noch ausgewertet wird. Zusätzlich soll der Jugendliche 148 Server angemietet und so einen Schaden von rund 70.000 Euro verursacht haben, da regelmäßig falsche oder fremde Zahlungsinformationen hinterlegt waren.

Dass die Ergebnisse der Ermittlungen erst jetzt öffentlich gemacht wurden, begründen die Behörden mit ermittlungstaktischen Gründen. Wie die Ermittler bekannt gaben, gehöre der 17-Jährige zu einer ganzen Reihe von Tätern oder Tätergruppen, die unabhängig voneinander entsprechende Spam-Kampagnen gestartet haben sollen. Weitergehende Angaben zum Verfahren und zum Verdächtigen machten die Ermittler nicht.