Eine aufwendige Arbeit: Stück für Stück baut Restaurator Tim Lücke den über hundert Jahre alten Gezeitenrechner auseinander und reinigt die Einzelteile. (Lea Heißenbüttel)

Tim Lücke fischt die Schraube mit einer langen Pinzette aus dem Einmachglas. Es ist mit einer blauen Flüssigkeit gefüllt – eine Mischung aus Wasser und einem Entfettungsmittel. Sie soll reinigen, Fette lösen. Behutsam nimmt Lücke die Schraube in die Hand. Der Blick des Restaurators ist konzentriert. „Da sind noch Reste im Gewinde“, sagt er und greift zu einer Zahnbürste – eines seiner liebsten Werkzeuge. Schraube für Schraube arbeitet sich Lücke voran. Es ist eine aufwendige Arbeit, die viel Geduld abverlangt. Das Ziel: Den ersten Gezeitenrechner Deutschlands wieder funktionstüchtig zu machen.

Die über 100 Jahre alte Maschine steht seit 1975 im Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven. Tim Lücke arbeitet eigentlich als Restaurator am Sächsischen Industriemuseum. Seit Mai kommt er jeden Monat für jeweils eine ganze Woche nach Bremerhaven, um den Gezeitenrechner zu restaurieren. Bis Anfang 2020 soll das Projekt dauern. Das Besondere an Lückes Arbeit: Museumsbesucher können ihm dabei über die Schulter schauen. Die Live-Restaurierung findet gleich am Eingang des Museumneubaus statt. Spenden haben die Arbeit erst möglich gemacht.

Der Gezeitenrechner wurde 1915 gebaut, zur Zeit des Ersten Weltkrieges. Der Grund: Deutschland erhielt aufgrund des Krieges keine Daten für die Schifffahrt mehr aus anderen Ländern. Das Land musste sich daher einen eigenen Rechner bauen. 19 Jahre beobachteten Wissenschaftler die Gezeiten. Die gesammelten Daten flossen in die Berechnung der Formel für die Maschine mit ein. Nur drei solcher stationären Gezeitenrechner wurden zu der Zeit damals gebaut. Rund 20 existieren heute noch weltweit.

„Es ist genial gemacht. Eine hochkomplexe, analoge Rechenmaschine“, sagt Martin Weiss. Der 33-Jährige arbeitet als Wissenschaftshistoriker im Schifffahrtsmuseum und besucht Lücke täglich bei der Arbeit. „Man könnte sagen, dass das hier der erste Computer Deutschlands ist. Allerdings mit nur einem Programm: der Gezeitenrechnung.“ Im Krieg war die Maschine wichtig, um Ebbe und Flut nachvollziehen zu können. „Bei Verfolgungsjagden wollte man ja nicht auf einmal auf Grund sitzen. Auch für den Einsatz von Seeminen war das Wissen über die Gezeiten relevant“, sagt Weiss. Im Zweiten Weltkrieg stand der Rechner in Wilhelmshaven und Greifswald. „Was zwischen dem Zweiten Weltkrieg und den 1970ern mit der Maschine passiert ist, wissen wir nicht“, sagt Weiss. „Da ist noch eine große Lücke.“ Diese wollen der Wissenschaftshistoriker und der Restaurator unbedingt füllen.

„Für mich ist das ganze Projekt ein wahr gewordener Traum“, sagt Weiss. Noch gebe es viele Fragen, die mit der Restaurierung beantwortet werden sollen. „Wir wollen unter anderem herausfinden, wie die Maschine exakt funktioniert und wie genau ihre Berechnungen sind.“ Da der Rechner im Ersten Weltkrieg vor allem für militärische Zwecke genutzt wurde, war der Bau geheim. Eine Bauanleitung und Zeitzeugen gibt es nicht mehr. Das Wissen ist nicht erhalten geblieben.

Die Grundfunktion der Maschine kennen Weiss und Lücke. 20 Räder stehen für 20 Kosinusfunktionen und diese wiederum für die Tiden. Mithilfe eines Antriebmotors und einer Kette, die die Räder verbindet, werden die Werte addiert. Ein Zeiger am Ende der Kette zeichnet die Gezeiten auf eine Papierrolle auf. Bei Ebbe fährt der Zeiger nach unten, bei Flut nach oben. „Astrophysische Kräfte sind bei den Gezeiten entscheidend“, sagt Weiss. „Die Hauptkraft ist der Mond, aber auch das Zusammenspiel von Sonne und allen anderen Planeten.“

Bei der Restaurierung werden die Einzelteile der Maschine Stück für Stück demontiert, gereinigt und wieder zusammengebaut. Eine komplexe Arbeit, die Lücke mit viel Fingerspitzengefühl ausführt. Allein mehr als 1000 Zahnräder sind im Innern der mehr als zwei Tonnen schweren Maschine vorhanden. Jedes Teil dokumentiert Lücke mit Fotos, Aufzeichnungen und kurzen Videos. „Es ist eine spannende Arbeit und eine große Herausforderung“, sagt er. „Wir finden durch die Restaurierung sehr viel über die verwendeten Materialien und über die Funktionsweise heraus.“ Auch Nachbesserungen und Fehler von früheren Demontagen erkennt er. „Wir können dann die Materialien identifizieren und in Jahrzehnte einordnen“, sagt Lücke. „Das ist richtige Detektivarbeit, ein Spurenlesen.“

Auch international blicke man gespannt auf das Projekt in Bremerhaven. Das Schifffahrtsmuseum steht im internationalen Austausch mit anderen Wissenschaftlern weltweit und anderen Museen, unter anderem mit dem Smithsonian Institut in Washington D.C. „Was hier passiert, ist einmalig. Bisher wurde nur eine einzige Maschine restauriert, in Liverpool“, sagt Weiss. „Und vielleicht können wir die Maschine irgendwann wieder einsetzen. Das wäre unglaublich.“