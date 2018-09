Mit dem Mercedes E 220, der der verschwundenen Frau gehört, und einem weiteren Fahrzeug sollen die Verdächtigen unterwegs gewesen sein. (Polizei)

Wie berichtet, sind im Juni dieses Jahres zwei Männer aus Nordrhein-Westfalen vorläufig festgenommen worden, die nun im Verdacht stehen, die polnische Staatsangehörige Danuta Lysien getötet zu haben. Der 57-jährige Marek G. befindet sich als mutmaßlicher Haupttäter derzeit in Untersuchungshaft.

Radoslaw B. (Polizeiinspektion Oldenburg)

Die Ermittler der Soko „DaLy“ prüfen derzeit, ob die Beschuldigten Marek G. sowie der 28-jährige Radoslaw B. am 25. oder 26. Juni 2017 in Oldenburg oder Bremen beziehungsweise auf der Strecke zwischen Oldenburg und Bremen gesehen worden sind. Deshalb hat das Amtsgericht Oldenburg eine Öffentlichkeitsfahndung veranlasst.

Marek G. gilt derzeit als Hauptverdächtiger. (Polizeiinspektion Oldenburg)

Nach bisherigen Ermittlungen gehen Staatsanwaltschaft und Sonderkommission davon aus, dass die beiden Tatverdächtigen mit einem dunklen Ford Focus Turnier mit UN-Kennzeichen und dem champagnerfarbenen Mercedes Typ E 220, dem Fahrzeug von Lysien, unterwegs waren.

Das Auto der Verschwundenen wurde im Februar 2018 in der Richard-Dunkel-Straße in Bremen aufgefunden. Es besteht der Verdacht, dass die Tatverdächtigen zur fraglichen Zeit auch den Leichnam der Polin an einem bislang unbekannten Ort ablegten.

Zeugen, die die beiden Fahrzeuge oder die Männer gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Soko unter Telefon 0441/7904115 in Verbindung zu setzen.