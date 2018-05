Am Dienstag, 29. Mai, wird der Prozess vorm Landgericht fortgesetzt. (Frank Thomas Koch)

Acht Jahre Haft fordert die Staatsanwaltschaft für den 27-jährigen Bremer, der seine Frau in der Neujahrsnacht nach einer Rangelei auf der Straße mit vier Messerstichen getötet hat. Er sehe den Tatvorwurf des Totschlags bestätigt, sagte Staatsanwalt Björn Krebs am Montag vor dem Landgericht.

Der Angeklagte selbst hatte seine Tat zu Beginn des Prozesses eingeräumt und Reue gezeigt. Außerdem hatten sowohl er als auch seine Frau an dem verhängnisvollen Abend einen Mix aus verschiedenen Drogen, darunter auch Alkohol und Ecstasy, konsumiert. Diese Punkte aber, und auch, dass der Angeklagte nach der Messer-Attacke auf seine Frau den Notruf gewählt hatte, wiegt in den Augen der Anklage nicht auf, dass er den zwei Söhnen die Mutter und für lange Zeit auch den Vater genommen hat. Zudem war er zum Tatzeitpunkt wegen eines Verfahrens wegen unerlaubten Drogenbesitzes noch auf Bewährung. Krebs: "Der Angeklagte hat die Bewährung nicht ernst genommen."

Vor dem Plädoyer hatten erneut der Angeklagte sowie ein Gutachter ausgesagt. Der Bremer schilderte seine Jugend, in der er in der Pubertät und nach der Trennung seiner Eltern zeitweise "auf die schiefe Bahn" geraten sei und erzählte von der Beziehung mit vielen Hochs, aber auch ebensovielen Tiefs. Seine Frau habe ihn betrogen, sagte der Angeklagte, als er während seiner Ausbildung zum Mechatroniker länger auf Montagereisen unterwegs war. Er habe die Ausbildung dann abgebrochen, um mehr Zeit für sie zu haben.

Am Ende, im Jahr 2017, "kamen viele Sachen zusammen", sagte der Angeklagte. Schulden, Drogen, Entziehungsversuche, wieder Drogen und immer wieder Streits. "Haben Sie nie eine Ehetherapie in Betracht gezogen?", erkundigte sich der Vorsitzende Richter Helmut Kellermann. Seine Frau habe das abgelehnt, sagte der Angeklagte – allerdings sprach auch er selbst, wie er angab, abgesehen von einem anonymen Post in einem Internetforum mit niemandem über das Ausmaß seiner Probleme.

Als "kooperativen und zurückhaltenden Menschen" charakterisierte Gutachter Konstantin Karyofilis den 27-Jährigen. Für den Psychiater war die Ratlosigkeit des Angeklagten während der Monate vor der Tat eindeutig erkennbar. "Durch den Drogenkonsum hat er sich eine heile Welt vorgegaukelt." Um die Tat zu verstehen, müsse man den Hintergrund der Beziehung sehen. Es sei eher eine Tat aus dem Impuls heraus gewesen, sagte Karyofilis. "Das Motto war eher ,Lass mich in Ruhe, lass mich gehen'. Der Angeklagte wollte aus der Situation hinauskommen."

Am Dienstag, 29. Mai, geht der Prozess mit dem Plädoyer für den Angeklagten weiter. Das Urteil soll am 4. Juni fallen.