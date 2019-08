Luftaufnahme der Bremer Außenstelle des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bremen gegen die ehemalige Leiterin Ulrike B. stehen offenbar kurz vor dem Abschluss (Symbolfoto). (dpa / Carmen Jaspersen)

Vor rund einem Jahr geriet die Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) bundesweit in die Schlagzeilen. Von massenhaftem Asylbetrug war die Rede. Besonders die ehemalige Leiterin der Bremer Außenstelle Ulrike B. geriet ins Kreuzfeuer. Sie soll sich, einer politischen Ideologie folgend, nicht an die Gesetze gehalten und eine große Zahl positiver Bescheide ausgestellt haben. Prüfer des Innenausschusses des Bundestages sprachen von einem „fehlgeleiteten Amtsverständnis der Akteure“. Doch mittlerweile haben die Hauptbeschuldigten Ulrike B. und der Flüchtlings-Anwalt Irfan C. aus Hildesheim mehrfach bescheinigt bekommen, dass sie rechtmäßig gehandelt haben.

Die Staatsanwaltschaft Bremen ermittelt indes weiter gegen Ulrike B. und Irfan C. - und diese Ermittlungen stehen offenbar kurz vor dem Abschluss, das berichtet Zeit Online am Donnerstag. Demnach gehen die Verteidiger der Hauptbeschuldigten davon aus, dass ihre Mandanten demnächst angeklagt werden. Worauf die Anklage fußt, ist nicht klar. Von den 18.000 positiven Asylbescheiden, die das Bamf im Zuge des vermeintlichen Skandals überprüft hat, waren lediglich 28 für fehlerhaft erklärt worden.

Bereits im Mai verbuchte Ulrike B. bereits einen Erfolg vor dem Bremer Verwaltungsgericht: Sie hatte Strafanzeige gegen einzelne Staatsanwälte erstattet, weil sie sich durch deren Aussagen vorverurteilt sah. Außerdem würden die Staatsanwälte durch entsprechende Einlassungen gegenüber der Presse ihre Privatsphäre verletzen. Das Gericht folgte ihrer Argumentation und sah Ulrike B. unter anderem in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt. (haf)