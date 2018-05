Bamf-Chefin Jutta Cordt beim Krisentreffen Bremen. (dpa)

Im Zuge der Affäre um unrechtmäßige Asylbescheide der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) ist eine Ermittlungsgruppe unter Beteiligung der Zentralen Antikorruptionsstelle und des Landeskriminalamts Bremen sowie der Bundespolizei geplant. Dies teilte die Innenbehörde am Freitagnachmittag nach einem Krisentreffen mit Bamf-Präsidentin Jutta Cordt in Bremen mit.

Auch Staatsrat Thomas Ehmke, Helmut Teichmann vom Innenministerium und der Staatssekretär des niedersächsischen Innenministeriums, Stephan Manke, waren bei dem Krisentreffen dabei.

Außerdem teilte die Staatsanwaltschaft Bremen mit, dass gegen die Bamf-Präsidentin Jutta Cordt, ihren Stellvertreter und zwei leitende Mitarbeiter jetzt bei der Staatsanwaltschaft Bremen eine Strafanzeige eingegangen ist. Damit wird die bereits bestehende Strafanzeige der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, dem Hauptsitz des Bamf, übernommen. In einer Mitteilung der Bremer Staatsanwaltschaft hieß es: "Der Inhalt der Anzeige beruht ausschließlich auf der aktuellen Medienberichterstattung", die im Zusammenhang mit den Vorfällen rund um die Bremer Außenstelle des Bamf stehen.

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer nahm an dem Treffen nicht teil. Er war zeitgleich bei dem Nato-Treffen in Warschau. Vor Ort wollte sich Jutta Cordt nicht zum Bamf-Skandal äußern. Auch nicht, warum sie nicht die betroffene Außenstelle in Vegesack besucht. Erst nach der Sondersitzung des Innenausschusses am Dienstag kommender Woche stehe sie für Presseanfragen zur Verfügung, erklärte Cordt.

Die Bremer Außenstelle darf bis zum Abschluss der Ermittlungen keine weiteren Asylentscheide mehr erstellen. Dieses Verbot hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Mittwoch ausgesprochen. Derzeit beschäftigen sich die rund 50 Mitarbeiter der Außenstelle mit Schulungen. Ihre Zugriffe zu den IT-Fachverfahren seien gesperrt, teilte das Bamf in Nürnberg mit.

Die Verteilung der Schutzsuchenden erfolge wie bisher, entsprechend der Quote des Königsteiner Schlüssels auch weiterhin für das Bundesland Bremen. Die in Bremen untergebrachten Asylsuchenden werden zur Asylverfahrensbearbeitung in das Ankunftszentrum Bad Fallingbostel (Landkreis Heidekreis) geladen und dorthin mit Bussen gebracht, hieß es weiter. Die Länder Niedersachsen und Bremen seien informiert worden. (dpa/ hek/ hee)