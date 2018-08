Der 58-Jährige wurde von seinem Dienst vorläufig entbunden. (Sarah Rauch)

Ein 58 Jahre alter Polizeibeamter aus Bremen steht im Verdacht, Daten aus polizeilichen Informationssystemen an andere Personen weitergegeben zu haben. Dafür soll er auch Gegenleistungen bekommen haben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Es laufe ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bestechlichkeit im Amt, der Strafvereitelung im Amt sowie der Verletzung von Dienstgeheimnissen. Am Mittwochmorgen wurden die Wohnung des Beamten sowie der Arbeitsplatz durch Ermittler der Zentralen Antikorruptionsstelle durchsucht.

Um welche Informationen es sich handelt, wollte die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage unserer Zeitung nicht näher eingehen. Es handele sich um Daten, die ihm aus dem Dienst bekannt geworden seien und die im Informationssystem der Polizei behandelt werden, erklärte einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die Daten soll er anschließend an verschiedene Personen weitergegeben haben.

Der 58-Jährige wurde mittlerweile von Polizeipräsident Lutz Müller vom Dienst suspendiert. Gegen den Beamten soll auch noch ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden. "Der Umgang mit sensiblen und persönlichen Daten ist Alltag für jeden Polizeibeamten. Ich verurteile den Missbrauch von Daten und erwarte umfassende Aufklärung durch die Ermittlungen", erklärte der Polizeipräsident. (sei)