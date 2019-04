Razzia in Huchting: Wonach die Polizisten suchten, ist noch nicht bekannt. (Christian Butt)

Im Bremer Stadtteil Huchting hat am Donnerstag eine Drogen-Razzia stattgefunden. Das berichtet Frank Passade, Sprecher der Bremer Staatsanwaltschaft. Die Einsatzkräfte seien auf der Suche nach einer Cannabisplantage gewesen, die sich in der Entstehung befand. "Es wurden keine Setzlinge gefunden, jedoch alles, was man zur Anzucht braucht", sagt Passade.

Die Razzia fand am Donnerstagabend statt. Gegen 18 Uhr umstellten die vermummten Spezialkräfte mit Maschinenpistolen im Anschlag ein Objekt an der Straße "Am Huchtinger Bahnhof". Ein Schlüsseldienst wurde angefordert, um im Gebäude für die Polizei Türen zu öffnen. Laut Anwohnern steht es schon länger leer und beherbergte einst eine Bäckerei.

Während des Einsatzes kontrollierten die Polizisten die beiden Insassen eines Opels. Nach einer Überprüfung durfte das Duo weiterfahren. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dauern an.

++ Dieser Artikel wurde um 10.41 Uhr aktualisiert. ++