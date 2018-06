Das Landgericht Bremen wird am Mittwoch, 13. Juni, das Urteil gegen den 25-Jährigen verkünden. (Frank Thomas Koch)

War es Mord? War es Notwehr? Der Prozess vor dem Bremer Landgericht gegen einen 31-Jährigen mit Sinti-Hintergrund, der am Morgen des 2. November 2017 in einem Supermarkt in Oslebshausen seinen 25-jährigen entfernten Cousin mit vier Schüssen in den Oberkörper getötet hat, steht kurz vor dem Ende. Ursprung der Tat war ein Streit bei einem Angelausflug, dessen Folgen monatelang weiter in der Familie schwelten.

Am Montag wurden die Plädoyers gehalten – in ihren Forderungen liegen Anklage und Verteidigung weitestmöglich auseinander. Die Staatsanwältin beurteilt die Tat als Mord und hält damit eine lebenslängliche Freiheitsstrafe für das geeignete Strafmaß. Sie sieht das Mordmotiv Heimtücke als gegeben an, weil der Täter sein Opfer, das nicht mit einem Angriff gerechnet habe, in einer hilflosen Lage niedergestreckt habe.

Die Verteidigung plädiert im Hauptantrag wegen einer schon jahrelang in der Familie des Angeklagten und damit auch bei ihm vorhandenen Angststörung als Folge der Verbrechen an den Sinti und Roma im Zweiten Weltkrieg auf Notwehr und infolgedessen Freispruch. Als Nebenanträge argumentierten die Anwälte des Angeklagten einerseits auf einen "Erlaubnistatsbestandsirrtum" des Angeklagten – er sei irrigerweise davon ausgegangen, sein Verwandter habe ihn aufgrund der schon Monate dauernden Auseinandersetzung innerhalb der Familie angreifen oder töten wollen – auf eine Bewährungsstrafe. Auch in Betracht kommt andererseits für die Verteidigung der Tatbestand Totschlag mit verminderter Schuldfähigkeit aufgrund der Angststörung. Für diesen Fall halte man eine Haftstrafe von bis zu sechs Jahren angemessen, sagte einer der Verteidiger des Angeklagten.

Das Urteil wird am Mittwoch, 13. Juni, um 15 Uhr erwartet.