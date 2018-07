Von beiden Seiten sind die Plakate mit Sprühkleber fixiert worden: Unbekannte machen darauf gegen eine Novellierung des Polizeigesetzes mobil. (Christina Kuhaupt)

Im Fall der Plakate, die am Donnerstag in der Neustadt aufgetaucht waren und sich gegen eine Novellierung des Polizeigesetzes richten, prüft die Staatsanwaltschaft derzeit, ob eine strafrechtliche Relevanz vorliegt. Wie die Pressestelle der Polizei auf Nachfrage mitteilte, hat die Staatschutzabteilung der Kriminalpolizei den Fall an die Staatsanwaltschaft übergeben. „Wir prüfen nun, ob die Inhalte strafrechtlich relevant sind oder ob der Text unter die freie Meinungsäußerung fällt“, sagte Staatsanwältin Claudia Kück.

Unabhängig von der Prüfung wollte die Polizei die Botschaft des Schreibens nicht weiter kommentieren. Wie berichtet, kritisieren die unbekannten Verfasser in ihrem Text mit dem Titel „Bullenpeitsche“ unter anderem die Fraktionen der Bremischen Bürgerschaft für ihre Politik und rufen zu aktivem Widerstand gegen ein neues Polizeigesetz und gegen die Beamten selbst auf. Die Plakate hingen an mehreren Haltestellenhäuschen der Bremer Straßenbahn AG.