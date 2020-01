Der Angeklagte mit seinem Verteidiger. (Ralf Michel)

Am Landgericht Bremen ist am Freitag die Hauptverhandlung wegen Mordes gegen einen 18-Jährigen eröffnet worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, im vergangenen Jahr mehrfach auf einen Mann eingeschlagen zu haben und dabei den "Tod des Geschädigten billigend in Kauf genommen" zu haben.

Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft habe der 18-Jährige das Auto des Opfers stehlen wollen. Als der Mann dies verweigerte, habe der Angeklagte zugeschlagen. (par)