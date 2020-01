Kann Bremen per Volksbegehren darüber abstimmen, ob es künftig mehr Pflegepersonal in den Krankenhäusern gibt? Mit dieser Frage beschäftigt sich seit Donnerstag, 30. Januar, der Staatsgerichtshof. Das Bremer Bündnis für mehr Krankenhauspersonal hatte rund 12 000 Unterschriften für ein Volksbegehren für ein Gesetz eingereicht, das unter anderem mehr Personal durch einen neuen Verteilungsschlüssel an den Bremer Krankenhäusern vorschreiben soll. Der Bremer Senat ist allerdings der Auffassung, dass dieses Volksbegehren aus mehreren Gründen nicht zulässig ist und klagt nun vor dem Staatsgerichtshof.

Der Senat, vertreten durch Rechtsanwalt Matthias Stauch, argumentiert, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für das Volksbegehren nicht gegeben sind. So sei im Text des Begehrens nicht ausgeführt, welche Kosten auf Bremen zukämen, sollte das Volksbegehren Erfolg haben. Ein anderer Punkt ist die Frage, ob Bremen als Bundesland überhaupt eigenständige Regelungen für Pflegepersonal aufstellen darf - der Senat führt die Gesetzgebungskompetenz des Bundes an. „Der Bund hat die Zuständigkeit und davon auch Gebrauch gemacht“, sagte Stauch. „Es sollen bundesweit einheitliche Standards gelten.“

Das Bündnis ist in dieser Frage anderer Meinung und argumentiert, dass die Bundesregelungen über Untergrenzen bei der Anzahl der Pflegekräfte willkürlich und ohne Bezug zur tatsächlichen Lage in vielen Kliniken gezogen worden seien und es für die Länder sehr wohl Spielräume gebe. Anwältin Adelheid Rupp: „Es geht uns insgesamt um gute Patientenversorgung. Im aktuellen Gesetz ist die Rede von ,nicht patientengefährdenden Standards', das ist nicht das, was wir wollen.“

Sein Urteil wird der Staatsgerichtshof am 20. Februar um 11 Uhr verkünden. Bremen ist nicht die einzige Stadt, die sich mit der Frage der Zulässigkeit von Volksbegehren gegen den Pflegenotstand beschäftigt. In Hamburg hatte das Verfassungsgericht im Mai 2019 entschieden, es sei aus formalen Gründen nicht zulässig. Auch in Bayern hatte das Verfassungsgericht im Juli 2019 die Pläne der Initiative gestoppt. In Berlin steht eine Entscheidung in derselben Frage noch aus.