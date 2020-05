Nach Angriffen auf ein Polizeirevier sowie das FDP-Fraktionsbüro in Bremen ermittelt nun der Staatsschutz. (DPA)

In Bremen ist es an diesem Wochenenden zu zwei Angriffen gekommen, nach denen nun der Staatsschutz ermittelt. Nach Polizeiangaben warfen Unbekannte am frühen Sonnabendmorgen eine Waschbetonplatte gegen ein Fenster des Polizeireviers in der Fürther Straße und flüchteten. In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag besprühten Unbekannte zudem die Fassade des FDP-Fraktionsbüros großflächig mit roter Farbe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bremen unter der Telefonnummer 0421 / 362 3888 entgegen. (haf)