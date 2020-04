Die Polizei sucht nach Zeugen. (Björn Hake)

In Bremen haben Unbekannte am Samstagnacht erneut rechtsgerichtete und verfassungsfeindliche Symbole hinterlassen. Nach Polizeiangaben zerkratzten die Täter die Motorhauben mehrerer Fahrzeuge mit Hakenkreuzsymbolen. Die Vorfälle ereigneten sich in Huchting. Besonders betroffen waren die Straßen Am Pferdekamp und Bauerland, heißt es weiter.

In letzter Zeit häufen sich in Bremen Vorfälle mit antisemitischen oder rechtsgerichteten Symbolen. In der Nacht von Montag auf Dienstag beschmierten Unbekannte mehrere Hauswände und Fahrzeuge im Viertel.

Kirche beschmiert

Zudem beschmierten Unbekannte am Samstag eine Kirche in der Bremer Innenstadt mit einem Anarchiezeichen. In beiden Fällen ermittelt der Staatsschutz. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0421 / 362 38 88 entgegen. (haf)