Bremens Finanzsenatorin Karoline Linnert. (Frank Thomas Koch)

Das Land Bremen hat mit dem Stabilitätsrat von Bund und Ländern eine Vereinbarung über die Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung bis zum Jahr 2020 abgeschlossen. Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) und der geschäftsführende Bundesfinanzminister Peter Altmaier unterzeichneten den Vertrag am Montag in Berlin.

Zuvor hatte das Gremium einen Beschluss zum Stand der Bremer Haushaltssanierung gefasst, der dem kleinsten Bundesland sowohl Erfolge als auch weiteren Handlungsbedarf attestiert. Das Dokument liegt dem WESER-KURIER vor. Positiv bewertet der Stabilitätsrat darin den Charakter der in den Haushaltsjahren 2011 bis 2016 ergriffenen Konsolidierungsmaßnahmen. Sie seien "überwiegend dauerhaft wirkender, struktureller Natur und sind konsequent umgesetzt worden", wird lobend hervorgehoben. Die Einschränkung folgt allerdings auf dem Fuß. Was Bremen bisher zur Defizitsenkung unternommen habe, reiche "aus jetziger Sicht nicht aus, um die Obergrenze der Nettokreditaufnahme in den Jahren 2017 bis 2019 sicher einzuhalten".

Karoline Linnert (l.) und Peter Altmaier. (FR)

Ihr kritisches Augenmerk richten die Mitglieder des Stabilitätsrates dabei vor allem auf die sogenannten globalen Minderausgaben, die Karoline Linnert in den kürzlich von der Bürgerschaft beschlossenen Doppelhaushalt 2018/19 eingestellt hat. Diese Etatposten sind sozusagen Wechsel auf die Zukunft. Das Geld müssen die Behörden im Vollzug des Haushaltes irgendwie ausschwitzen, zum Beispiel durch das Strecken oder Verschieben von Investitionen. Wie genau die Minderausgaben von 51 Millionen Euro in 2018 und 62 Millionen Euro in 2019 erbracht werden sollen, blieb bei der Haushaltsaufstellung offen.

Linnert will an dieser Stelle nun nachbessern, wie sie am Montag gegenüber dem Stabilitätsrat zusagte. "Für das kommende Jahr werden wir im ersten Quartal 2018 eine Lösung präsentieren. Für 2019 werden wir Ende 2018 ein Konzept vorstellen.“