Finanzsenatorin Karoline Linnert (Christina Kuhaupt)

Bremen erhält auch für das zurückliegende Jahr aus Berlin Zinshilfen in Höhe von 300 Millionen Euro. Die sogenannte Konsolidierungshilfe fließt damit zum siebten Mal in Folge, weil der Stabilitätsrat von Bund und Ländern der Ansicht ist, dass der mit Bremen vereinbarte finanzielle Sanierungskurs befolgt wurde. Bremen hatte zu Beginn des Jahrzehnts ein jährliches Haushaltsloch von rund einer Milliarde Euro. Die Vereinbarung mit dem Stabilitätsrat sieht vor, dass diese Deckungslücke Jahr für Jahr schrumpft, bis das kleinste Bundesland 2020 gar keine neuen Schulden mehr aufnehmen muss.

In einer Mitteilung, die der Stabilitätsrat am Dienstag verbreitete, hieß es zugleich, dass "weiterhin erhebliche Sanierungsanstrengungen notwendig sind, um den vorgegebenen Abbaupfad bis 2020 auch bei einer etwaigen Verschlechterung der Rahmenbedingungen einhalten zu können". Damit könnte beispielsweise ein konjunkturbedingter Rückgang der Steuereinnahmen oder ein Anstieg des Zinsniveaus gemeint sein. Welcher Art die zusätzlichen Anstrengungen Bremens sein sollen, wird nicht näher ausgeführt. Es wird lediglich mehr Klarheit darüber gefordert, wie Bremen bestimmte Minderausgaben konkret bewerkstelligen will, die im Doppelhaushalt 2018/19 zwar eingeplant, aber nicht näher spezifiziert sind.

Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) hat die Entscheidung aus Berlin mit Genugtuung registriert. Bremen habe in den vergangenen Jahren beim Schuldenabbau zwar von einer guten gesamtwirtschaftlichen Lage profitiert, aber auch "erhebliche Eigenanstrengungen" unternommen.