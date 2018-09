Die Berufsschule für Großhandel, Außenhandel und Verkehr (BS GAV) zieht schon bald aus ihrem bisherigen Standort an der Ellmersstraße aus. (Roland Scheitz)

Anfang Juli hatte der Senat beschlossen, dass die seit Jahren sanierungsbedürftige Berufsschule für Großhandel, Außenhandel und Verkehr (BS GAV) an der Ellmersstraße ein neues Gebäude in der Überseestadt bekommen soll. Dieses will die Stadt für fast 27 Millionen Euro auf dem Grundstück zwischen Nordstraße, Überseetor und Cuxhavener Straße – dort, wo jetzt das rote Containerdorf steht – errichten.

Und zwar in öffentlich-privater Partnerschaft (ÖPP) nach dem sogenannten Inhabermodell, also mit einem privatwirtschaftlichen Partner, der das Gebäude bauen und anschließend auch 20 bis 30 Jahre lang betreiben soll, wobei die Stadt Eigentümerin der Immobilie ist. Für die Vergabe dieses Auftrags bereiten Bildungs- und Finanzressort bis Ende des Jahres eine entsprechende Ausschreibung vor, zu der nun einige Details im Waller Beirat vorgestellt worden sind.

„Ein ÖPP-Projekt dauert zwar bei der Vorbereitung länger, ist aber im Bau schneller. Denn die Ausschreibung ist ganz wesentlich für die Qualität dessen, was man bekommt“, sagt dazu Dörte Kleemiß von der Liegenschaftsabteilung im Bildungsressort. Hier gelte es schon vorab wichtige Kriterien und Eckdaten zu formulieren; so müsse der Schulneubau zum Beispiel zwingend eine Tiefgarage bekommen und auch zur Ausrichtung und Fassadenqualität werden im Vorfeld Bedingungen benannt.

Noch ist hierzu nichts spruchreif; nach einer ersten Machbarkeitsstudie ist inzwischen eine vertiefende städtebauliche Studie in Auftrag gegeben worden. Ab Sommer 2021 sollen die Schüler der Berufsschule für Großhandel, Außenhandel und Verkehr am neuen Standort unterrichtet werden.